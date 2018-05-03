Норвежский рыбак благоустроит улицы Екатеринбурга

Норвежский рыбак выйдет на улицы Екатеринбурга , чтобы благоустроить город. Мужчину наказали обязательными работами за невыплату алиментов, об этом сообщает в четверг, 3 мая, «АиФ-Урал»

41-летний норвежец приехал в Россию , чтобы организовать рыбный бизнес. Спустя некоторое время он женился на екатеринбурженке, у них родилась дочь. Однако вскоре супруги разошлись, мужчина забыл о своей дочери и перестал выплачивать алименты на ее содержание.

Вместе с тем норвежец продолжал находиться в России, он снимал апартаменты в элитном жилом комплексе Екатеринбурга. Решив привлечь нерадивого отца к ответственности, его бывшая жена подала в суд. По решению инстанции, мужчина должен был выплачивать 1/6 часть своих доходов ежемесячно. Однако после этого он и дальше продолжил увиливать от ответственности, к началу апреля он задолжал по алиментам уже 250 тыс. руб.

Тогда в дело вмешались судебные приставы. В отношении нерадивого отца они составили административный протокол. Также, по решению суда, мужчине придется отработать наказание — 40 часов обязательных работ, которые он проведет за благоустройством улиц Екатеринбурга.