Норвежский рыбак благоустроит улицы Екатеринбурга 

Норвежский рыбак выйдет на улицы Екатеринбурга, чтобы благоустроить город. Мужчину наказали обязательными работами за невыплату алиментов, об этом сообщает в четверг, 3 мая, «АиФ-Урал».
41-летний норвежец приехал в Россию, чтобы организовать рыбный бизнес. Спустя некоторое время он женился на екатеринбурженке, у них родилась дочь. Однако вскоре супруги разошлись, мужчина забыл о своей дочери и перестал выплачивать алименты на ее содержание.
Вместе с тем норвежец продолжал находиться в России, он снимал апартаменты в элитном жилом комплексе Екатеринбурга. Решив привлечь нерадивого отца к ответственности, его бывшая жена подала в суд. По решению инстанции, мужчина должен был выплачивать 1/6 часть своих доходов ежемесячно. Однако после этого он и дальше продолжил увиливать от ответственности, к началу апреля он задолжал по алиментам уже 250 тыс. руб.
Тогда в дело вмешались судебные приставы. В отношении нерадивого отца они составили административный протокол. Также, по решению суда, мужчине придется отработать наказание — 40 часов обязательных работ, которые он проведет за благоустройством улиц Екатеринбурга.
Кроме того, в ходе разбирательств выяснилось, что норвежец, к тому же, является еще и многодетным отцом. Трое детей у него остались на родине, один — на Украине и двое в России.