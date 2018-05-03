Из-за репетиций и парада 3 и 5 мая движение в центре Ростова закроют

В Ростове-на-Дону, в связи с подготовкой к параду, посвященному 73-й годовщине Великой Победы (3 мая), а также параду в связи со 100-летием со дня образования Южного военного округа (5 мая), в схемы движения общественного пассажирского транспорта будут внесены временные изменения.

В частности, сегодня, 3 мая, автобусы маршрутов №№ 3, 3А, 7, 67, 98 с 17:00 до 00:30 будут объезжать место репетиций по следующей схеме: ул. Большая Садовая — проспект Театральный — проспект Шолохова и далее по маршрутам в обоих направлениях;

Автобусы маршрутов №№70 и 80, следующие в Александровку , поедут после улицы Большой Садовой также по проспекту Театральный — ул. Закруткина — ул. Нижненольная — ул. Мясникова и далее по маршрутам; в обратном направлении: ул. Мясникова — ул. 1-я Линия — ул. Закруткина — пр. Театральный и далее по маршрутам;

Маршрутные такси №№ 55-МТ, 80-МТ в эти же часы будут работать по схеме: ул. Красноармейская — пр. Театральный — ул. Закруткина — ул. Н. Нольная — ул. Мясникова и далее по маршрутам; в обратном направлении: ул. Мясникова — ул. 1-я Линия — ул. Закруткина — пр. Театральный — ул. Красноармейская и далее по маршрутам;

Маршрутные такси №№ 98-МТ: ул. Красноармейская — пр. Театральный — ул. Закруткина — ул. Н. Нольная — ул. Мясникова — ул. 14-ая Линия — ул. Закруткина — ул. 19-я Линия — пл. К. Маркса; в обратном направлении пл. К. Маркса — ул. 19-я Линия — ул. Закруткина — пр. Театральный — ул. Красноармейская и далее по маршруту;

Троллейбусы маршрута № 1 будут работать по схеме троллейбусного маршрута №5: пл. Привокзальная — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова — Сельмаш;

Движение троллейбусов по маршрутам №№ 2, 22 будет осуществляться по укороченной схеме до пл. Свободы от ул. 35-я Линия и Александровки соответственно.

В субботу, 5 мая, с 6 утра до 24 часов автобусы маршрутов №№ 3, 3А, 7, 67, 98 поедут по схеме: ул. Большая Садовая — пр. Кировский — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова и далее по обычным маршрутам.

Автобусы маршрутов №№70 и 80, следующие в Александровку, поедут в эти же часы с улицы Большой Садовой — — пр. Кировский — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова — ул. 20-я Линия и далее по обычным маршрутам.

Маршрутные такси №№ 55-МТ, 80-МТ в эти же часы будут работать по схеме: ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова — ул. 20-я Линия и далее по обычным маршрутам, а 98-МТ по схеме: ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова — ул. 20-я Линия и далее по обычному маршруту.

Также 5 мая троллейбусы маршрута № 1 будут работать по схеме троллейбусного маршрута №5, то есть следовать по улице Красноармейской с Привокзальной площади на Сельмаш, а — движение троллейбусов по маршрутам №№ 2, 22 будет осуществляться по укороченной схеме до пл. Свободы от ул. 35-я Линия и Александровки соответственно.

Помимо этого, 5 мая на весь день будет приостановлена работа трамвайных маршрутов №1 и №4, а трамваи маршрута № 10 будут работать с заездом на конечную на улицу Текучева в обоих направлениях (по схеме: ул. М. Горького — пер. Крепостной — ул. Текучева — пер. Нахичеванский — ул. Черепахина — пер. Крепостной — ул. М. Горького).