Российский тенор вышел в полуфинал певческого конкурса в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ , 3 мая — РИА Новости Александр Шишло . Российский тенор Антон Кузенок вошел в число 24 полуфиналистов брюссельского международного конкурса молодых музыкантов имени королевы Елизаветы, который в нынешнем году проводится по специальности «сольное пение», сообщили РИА Новости в оргокомитете.

Для участия в конкурсе, который проводится с 1 по 12 мая, были отобраны 64 кандидата из 22 стран. Среди них 43 женщины и 21 мужчина: 34 сопрано, восемь меццо-сопрано, одно контральто, три контратенора, пять теноров, семь баритонов и шесть басов.

Каждому из участников состязания вокалистов на выступление отводится 10-12 минут.

Международный конкурс музыкантов имени королевы Елизаветы является одним из самых крупных и престижных в мире. Впервые его провели в 1937 году по инициативе бельгийской королевы Елизаветы, которая сама была виртуозной скрипачкой. С 1951 года конкурс ежегодно проводится по одной из четырех специальностей: скрипка (виолончель), фортепиано, сольное пение или композиция.