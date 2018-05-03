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Сергей Ситников официально разрешил костромичам отстреливать уток и глухарей
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Сергей Ситников официально разрешил костромичам отстреливать уток и глухарей 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
До 8 мая костромичи могут охотиться на пернатую дичь во всех северных территориях региона, сообщает Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области. Постановление о сроках подписал губернатор Сергей Ситников.
Таким образом, любители весенней охоты могут отстреливать пернатых до 8 мая везде, кроме Костромского, Красносельского и Нерехтского районов. В южных территориях региона срок охоты на пернатую дичь истек уже 30 апреля.
На время ранней охоты в регионе в силу вступили ограничения: так, отстреливать тетерева на току можно с 02.00 до 10.00 часов; глухаря с 20.00 ч до 09.00, а охотиться на вальдшнепа разрешается только с 18.00 до 23.00.
Кроме этого, охотиться на селезней можно только традиционным русским способом — с подсадными утками. Ловить гусей нельзя без использования укрытий, а также с применением электронных манковых устройств.
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