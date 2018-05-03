Сергей Ситников официально разрешил костромичам отстреливать уток и глухарей

До 8 мая костромичи могут охотиться на пернатую дичь во всех северных территориях региона, сообщает Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области . Постановление о сроках подписал губернатор Сергей Ситников

Таким образом, любители весенней охоты могут отстреливать пернатых до 8 мая везде, кроме Костромского, Красносельского и Нерехтского районов. В южных территориях региона срок охоты на пернатую дичь истек уже 30 апреля.

На время ранней охоты в регионе в силу вступили ограничения: так, отстреливать тетерева на току можно с 02.00 до 10.00 часов; глухаря с 20.00 ч до 09.00, а охотиться на вальдшнепа разрешается только с 18.00 до 23.00.

Кроме этого, охотиться на селезней можно только традиционным русским способом — с подсадными утками. Ловить гусей нельзя без использования укрытий, а также с применением электронных манковых устройств.