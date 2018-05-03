Молодой домушник в Камышине упал с седьмого этажа при попытке сбежать по простыням

В городскую больницу города Камышина Волгоградской области вчера, 2 мая, доставили 22-летнего молодого человека. Медики джиагностировали у него травму в результате падения с высоты, а полицейские установили обстоятельства случившегося с ним несчастья. Пострадавший оказался домушником.

— В 6:00 2 мая от дома № 6 из Шестого микрорайона в городе Камышине в больницу был доставлен 22-летний мужчина, — рассказали V1.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — У пострадавшего диагностировали тупую травму живота, закрытый перелом таза, кататравму, наркотическое опьянение.

Проживающий на улице Ленина в Камышине молодой человек, как удалось установить полицейским, свалился с высоты седьмого этажа. Перед этим он успел ограбить квартиру на девятом этаже того же дома.

— Через незакрытое окно на девятом этаже пострадавший проник в квартиру, откуда похитил ювелирные изделия, маникюрный набор, одеяло, рюкзак «Адидас», сумку для обуви «Адидас», пневматический пистолет, три брелка с ключами, две зажигалки, наручные часы, два сотовых телефона.

Совершив кражу, домушник-наркоман решил покинуть жилище тем же способом, каким и «вошел», то есть через окно. Для этого 22-летний камышанин связал находившиеся в квартире простыни и полез на свободу.

— Опуститься молодомой человек удалось только до седьмого этажа, после чего он сорвался и упал вниз, — сообщают в региональном главке. — Сейчас грабитель в больнице. Похищенное изъято.