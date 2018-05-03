Ещё
Молодой домушник в Камышине упал с седьмого этажа при попытке сбежать по простыням
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: 103 года строгого режима
Пока вы спали: 103 года строгого режима

Молодой домушник в Камышине упал с седьмого этажа при попытке сбежать по простыням 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В городскую больницу города Камышина Волгоградской области вчера, 2 мая, доставили 22-летнего молодого человека. Медики джиагностировали у него травму в результате падения с высоты, а полицейские установили обстоятельства случившегося с ним несчастья. Пострадавший оказался домушником.
— В 6:00 2 мая от дома № 6 из Шестого микрорайона в городе Камышине в больницу был доставлен 22-летний мужчина, — рассказали V1.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — У пострадавшего диагностировали тупую травму живота, закрытый перелом таза, кататравму, наркотическое опьянение.
Проживающий на улице Ленина в Камышине молодой человек, как удалось установить полицейским, свалился с высоты седьмого этажа. Перед этим он успел ограбить квартиру на девятом этаже того же дома.
— Через незакрытое окно на девятом этаже пострадавший проник в квартиру, откуда похитил ювелирные изделия, маникюрный набор, одеяло, рюкзак «Адидас», сумку для обуви «Адидас», пневматический пистолет, три брелка с ключами, две зажигалки, наручные часы, два сотовых телефона.
Совершив кражу, домушник-наркоман решил покинуть жилище тем же способом, каким и «вошел», то есть через окно. Для этого 22-летний камышанин связал находившиеся в квартире простыни и полез на свободу.
— Опуститься молодомой человек удалось только до седьмого этажа, после чего он сорвался и упал вниз, — сообщают в региональном главке. — Сейчас грабитель в больнице. Похищенное изъято.
v1.ru: последние новости
Ветераны, пенсионеры и травматолог спасли кота-верхолаза в центре Волгограда На главных часах Волгограда остановилось время В Волгоградской области остановили выбор региональной мусорной концессии
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полномочия Медведева передадут Кудрину531
В центре Москвы произошла драка со стрельбой47
Еще один мессенджер заблокируют в России66
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка21
В Лондоне в толпе прогремел взрыв120
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
00:55
КНДР готова пойти на полную денуклеаризацию
В мире Оружие
00:14
Взрыв в Лондоне попал на видео
Другое Происшествия
00:25
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
Происшествия В мире
03:51
Истребитель Су-27 «ужасает» НАТО
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение