В России могут ввести ответственность за соблюдение санкций США 

В Совете Федерации готовы поддержать введение уголовной ответственности за следование американским санкциям на территории России, об этом пишет газета «Известия».
Ранее с подобной инициативой выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, компании, работающие в России, должны жить по российским законам. Соответствующие поправки в УК депутаты подготовят отдельным законопроектом, сенаторы готовы поддержать их.
"Санкции США и других стран направлены на сдерживание развития России и нарушение прав российских физических и юридических лиц. И если на территории нашей страны кто-то следует этим санкциям, за это должна быть ответственность", — заявил глава комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
Уголовная ответственность может распространиться на банки, операторов сотовой связи и крупные сетевые компании, которые, например, не работают в Крыму.