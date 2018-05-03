Следователи усмотрели мошенничество при продаже Энгельсского речпорта

Следственное управление Приволжского линейного управления МВД России на транспорте возбудило уголовное дело по факту занижения стоимости сделки по продаже недвижимого имущества ныне ликвидированного ЗАО «Энгельсский речной порт» и причинения значительного ущерба акционеру общества.

Уплывший порт

Как сообщили «Коммерсанту» в Южной транспортной прокуратуре, следствие считает, что с декабря 2012 года по июль 2013 года неустановленные лица внесли в протоколы собраний акционеров ЗАО «Энгельсский речной порт» заведомо ложные сведения об участии потерпевшего акционера в собраниях, на которых принималось решение о продаже общества. Затем, по версии следствия, те же лица, подготовив документы на продажу ЗАО, умышленно скрыли от сотрудников Управления Федеральной регистрационной службы РФ по Саратовской области достоверную информацию о сумме сделки по реализации недвижимого имущества Энгельсского речного порта, занизив стоимость активов с 59,8 млн рублей до 345,2 тыс. рублей. Имущество речного порта было выведено из собственности ООО и перешло во владение иного лица. Впоследствии в декабре 2016 года ЗАО «Энгельсский речной порт» было ликвидировано как юрлицо.

В транспортной прокуратуре пояснили, что дело заведено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), санкция по которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом до 1 млн рублей.

Согласно Kartoteka.ru, 25% акций Энгельсского речного порта принадлежали кипрской компании Sarpey Investments Limited, еще 75% — гражданам России. В базе ЕГРЮЛ указано, что единственным собственником ЗАО была предпринимательница Нелли Джанунц.