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В Челябинске могут открыть консульство Турции
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В Челябинске могут открыть консульство Турции 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
Сейчас идею разрабатывает Уральский экономический союз. Как сообщает «Деловой квартал», изначально предложение открыть консульство в Екатеринбурге выдвинул мэр Евгений Ройзман. При этом президент УЭС Олег Витковский сообщил, что претендовать может любой уральский город, в том числе и Челябинск.
— Претендовать на это может любой город, и через МИД согласование не требуется. Если турки поддержат инициативу, то строить консульство будут именно в Челябинске, — сказал «Деловому кварталу» Олег Витковский.
Уже присмотрели несколько мест, где можно разместить турецкое консульство. Среди локаций есть несколько расположенных на берегу реки Миасс.
Напомним, что Челябинск предпринимал попыток укрепить отношения с Турцией. Например, компания Saridaglar собиралась стать инвестором конгресс-холла для саммитов ШОС и БРИКС. До этого туроператор Hedef Group побывала на Южном Урале и объявила о планах строительства в регионе нескольких высококлассных отелей. Эти факторы могут повлиять на выбор южноуральской столицы в качестве города, где начнет работать консульство.
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