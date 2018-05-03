В Челябинске могут открыть консульство Турции

Сейчас идею разрабатывает Уральский экономический союз. Как сообщает «Деловой квартал», изначально предложение открыть консульство в Екатеринбурге выдвинул мэр Евгений Ройзман . При этом президент УЭС Олег Витковский сообщил, что претендовать может любой уральский город, в том числе и Челябинск

— Претендовать на это может любой город, и через МИД согласование не требуется. Если турки поддержат инициативу, то строить консульство будут именно в Челябинске, — сказал «Деловому кварталу» Олег Витковский.

Уже присмотрели несколько мест, где можно разместить турецкое консульство. Среди локаций есть несколько расположенных на берегу реки Миасс.