Последний бой ветерана. Участник штурма Берлина не может добиться квартиры

Частный дом в Урюпинске , в котором проживает 92-летний Степан Двужилов, был построен более 100 лет назад. Из всех удобств — только газовое отопление. При этом чиновники пишут заключение, что дом в удовлетворительном состоянии, а ветеран, как собственник прогнивших стен, дырявой крыши обязан сам заботиться о состоянии и благоустройстве своего жилища.

Танкист против бюрократии

«Я фронтовик. Прошёл всю войну, дошёл до Берлина, трижды горел в танке, но выжил. После лечения ранений в госпиталях возвращался в строй, продолжал бить фашистов, победил. А вот свой, похоже, последний бой нынче вчистую проигрываю чиновникам. Нет у меня, 92-летнего участника войны с первой группой инвалидности, уже сил бороться с бюрократической машиной. А так хочется хоть немного напоследок пожить в нормальных человеческих условиях», — написал в письме в редакцию « АиФ »-НП» Степан Дмитриевич.

Дом в Урюпинске, в котором проживает ветеран, был построен более 100 лет назад. Как рассказал Степан Дмитриевич, когда они с супругой много лет назад в нём поселились, здесь проживало четыре семьи. Некоторые жильцы в процессе разрушения дома находили возможность улучшить жилищные условия и переезжали в новое жильё. О масштабах разрушения векового строения и отсутствии перспектив улучшений даже при капитальном ремонте красноречиво свидетельствует тот факт, что соседи ветерана снесли свою половину дома и на участке отстроили себе новое жильё. У семьи Двужиловых на это нет финансовых возможностей.

Вода и туалет — на улице

Фронтовик внимательно следит за прогнозом погоды, как за сводкой боевых действий. Даже при небольшом дожде в его квартире объявляется режим ЧС. Вода свободно проникает сквозь дырявую крышу в дом, в результате набухает и кусками отваливается отделанный глиной потолок. Вся мебель покрыта брезентом. Но даже без природных катаклизмов каждый день для ветерана в солидном возрасте становится подвигом. В доме нет водоснабжения, а ближайшая колонка расположена в 50 метрах. Нет в доме и канализации, туалет во дворе.

«С 2015 года обращаюсь во все инстанции вплоть до приёмной президента РФ. Но Москва пишет, что моя проблема должна решаться на местном уровне, а от наших чиновников я получаю только отписки», — возмущается ветеран.

Степан Дмитриевич предоставил копии ответов, которые подтверждают его слова. Так, 9 ноября 2016 года он получил письмо за подписью главы Урюпинского городского округа, председателя Урюпинской городской думы Эллы Чермашенцевой суть которого сводилась к тому, что Двужилов проживает в просторных хоромах, и потому его не могут признать нуждающимся в улучшении жилищных условий и включить в общую очередь, а также он не может рассчитывать на получение субвенции для приобретения жилья и выделение средств на ремонт. В конце послания она пообещала: «… в случае выделения органами власти Волгоградской области дополнительных средств на ремонтные работы в жилых помещениях участникам ВОВ (ред. — орфография и пунктуация сохранены), Вы будете включены в списки граждан нуждающихся в улучшении бытовых условий».

Примечательно, что после того, как ветерану местные чиновники недвусмысленно дали понять, что не стоит рассчитывать на родную администрацию, комиссией было проведено обследование жилищно-бытовых условий проживания фронтовика. И через две недели появился акт комиссии чиновников администрации Урюпинска, где говорится, что нет водоснабжения и канализации в доме, из всех удобств — только газовое отопление, но «состояние жилья удовлетворительное». И посоветовали ветерану-инвалиду обратиться в мэрию Урюпинска с просьбой оказать помощь по оборудованию домовладения санитарной комнатой, центральным водоснабжением и канализацией. Туда, где ему уже отказали в помощи.

Чиновник попрыгал и сказал: «жить можно»

Степан Дмитриевич, отчаявшись добиться нормальных условий проживания, направил обращения губернатору Волгоградской области и президенту РФ.

«Год назад по моей жалобе приехал из Волгограда ко мне представитель областного комитета по ЖКХ. Всё фотографировал, замерял расстояние до колонки, куда мы за водой ходим; считал шаги от дома до туалета. Всем проверяющим, и этому в том числе, я говорил очевидные вещи, что в моём доме комнатки маленькие, ни ванну, ни туалет не сделаешь, как ни старайся. Потолок обваливается, стены в труху превратились, а проверяющий сделал вывод: «Ничего, жить можно». Еще и попрыгал на полу: «Крепкий… всё нормально».

В марте 2017 года ветеран получил ответ из областного комитета ЖКХ и ТЭК, адресованный также главе администрации Урюпинска, в котором говорится, что тратить на ремонт дома ветерана бюджетные деньги чиновники не вправе, но есть благотворительный фонд, который выделяет средства на помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Урюпинским чиновникам предписывалось оказать максимальное содействие в решении социально-бытовых вопросов инвалида Великой Отечественной войны Степана Двужилова. Им нужно было направить в Фонд социальной поддержки населения ходатайство об оказании благотворительной помощи ветерану, провести обследование условий проживания Степана Двужилова, определить, есть ли техническая возможность провести воду и канализацию, сделать ванную и туалет, составить смету предстоящего ремонта. Но прошёл год, а реакции со стороны урюпинских чиновников никакой не последовало.

«Недавно по просьбе отца я ходил в жилищную инспекцию Урюпинска, чтоб выяснить, что они по жилью решили. Мне заявили: «Хотите нормальных условий… квартиру, сами собирайте документы. Это ваша забота». Словно и не было письма из областного комитета, по которому наши местные руководители должны были отчитаться 31 марта 2017 года. Мои дети — внуки Степана Дмитриевича Двужилова — работают в Москве, я живу в Урюпинске, но недавно перенес тяжёлую операцию и не в состоянии ходить по кабинетам и собирать справки у тех, кого областные власти обязали их оформить», — говорит сын ветерана Иван Двужилов.

Фронтовик, награждённый орденами Отечественной войны первой и второй степени, медалями за храбрость, стойкость и мужество, проявленными в борьбе с фашистскими захватчиками, не теряет надежды, что последняя битва за комфортные условия проживания, завершится победой. Только времени ждать, когда чиновники раскачаются и начнут реально что-то делать, у Степана Дмитриевича всё меньше.