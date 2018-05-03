«Это не патриотизм, это идиотизм!» Жителей Сургута возмутили тапочки с изображением воинов-победителей

В одном из магазинов Сургута накануне празднования Дня Победы начали продавать тапочки с изображением воинов-победителей и георгиевской ленточкой. Фото было опубликовано в одном из городских пабликов во «ВКонтакте» и вызвало возмущение читателей.

«Это не патриотизм, это идиотизм!», — пишут в комментариях горожане, призывая наказывать и изготовителя и продавца: «За это надо сажать! Начиная с тех, кто это сделал, и заканчивая теми, кто продает».

При этом администрация Сургута запустила проект «Вспомним всех поименно». Своих родственников-ветеранов, защищавших страну в годы Великой Отечественной войны, горожане могут вписать в электронную книгу памяти.

Фото: tipsurgut/ВКонтакте