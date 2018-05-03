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«Это не патриотизм, это идиотизм!» Жителей Сургута возмутили тапочки с изображением воинов-победителей
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«Это не патриотизм, это идиотизм!» Жителей Сургута возмутили тапочки с изображением воинов-победителей 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В одном из магазинов Сургута накануне празднования Дня Победы начали продавать тапочки с изображением воинов-победителей и георгиевской ленточкой. Фото было опубликовано в одном из городских пабликов во «ВКонтакте» и вызвало возмущение читателей.
«Это не патриотизм, это идиотизм!», — пишут в комментариях горожане, призывая наказывать и изготовителя и продавца: «За это надо сажать! Начиная с тех, кто это сделал, и заканчивая теми, кто продает».
При этом администрация Сургута запустила проект «Вспомним всех поименно». Своих родственников-ветеранов, защищавших страну в годы Великой Отечественной войны, горожане могут вписать в электронную книгу памяти.
Фото: tipsurgut/ВКонтакте
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