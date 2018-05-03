Металлурги «Уральский кузницы» провели массовые субботники 

Коллектив завода «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел») завершил кампанию по весенней уборке территории предприятия и прилегающих улиц Чебаркуля.
В субботниках участвовали представители всех заводских подразделений. Металлурги навели порядок на промышленной площадке, а также очистили от мусора участки центральных улиц Чебаркуля. Инвентарь для уборки «Уралкуз» подготовил заранее, для вывоза собранного мусора предприятие предоставило грузовой транспорт.
Качество уборки высоко оценила городская комиссия, которая принимала работу у металлургов. «Уральская кузница» — традиционный активный участник мероприятий по наведению порядка и поддержанию чистоты в Чебаркуле.