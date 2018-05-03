«Дуэт»из жительниц Саратова занимался сексом за деньги 

В Энгельсе были задержаны две жрицы любви, которые оказывали услуги интимного характера в сауне.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном ГУ МВД, во вторник 1 мая две гражданки с саратовской пропиской торговали собственными телами в одном из частных помывочных заведений, расположенных на улице Маяковского.
Задержание девиц легкого поведения произошло около полуночи. Дамочки 36 и 38 лет были схвачены полицейскими буквально с поличным.
На нарушительниц общественной морали составлены административные протоколы. Теперь женщинам не самого тяжелого поведения грозит денежный штраф.