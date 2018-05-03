Власти Новосибирска рассказали о программе благоустройства дворов в 2018 году

Новосибирске начались работы по благоустройству дворовых территорий, сообщает «ВашГород.ру» со ссылкой на пресс-центр мэрии.

В 2018 году планируется привести в порядок около 200 дворов.

Из них 106 — по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» на 2018 год, ещё 83 — по муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016-2020 годы.

Срок выполнения работ по второй программе — до 20 июня. По первой аукцион по выбору подрядных организаций намечен на 21 мая, срок выполнения работ — с 7 июня по 31 августа.