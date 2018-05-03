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С 3 мая в Новосибирске приступают к благоустройству дворов
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С 3 мая в Новосибирске приступают к благоустройству дворов 

АиФ-Новосибирск 34 минуты назад
Фото: АиФ-Новосибирск
С сегодняшнего дня в Новосибирске подрядные организации начинают благоустраивать дворы городских многоэтажек.
Как сообщили в пресс-центре мэрии, в этом году в Новосибирске планируют благоустроить около 200 территорий: 106 по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» на 2018 год, и 83 — по муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016–2020 годы.
По первой программе работы планируют завершить ко Дню города, по второй — до 31 августа этого года. В мэрии призвали жителей домов, во дворах которых планируются преобразования, контролировать качество работ. И в случае нарушения сроков или несоответствия дизайн-проекту, звонить по телефону горячей линии департамента по вопросам благоустройства 228-89-66.
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