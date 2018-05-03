Акция «Георгиевская ленточка» стартует во Владивостоке уже завтра, 4 мая

Всем желающим волонтеры приморской столицы подарят свыше 35 тысяч символов памяти.

Сергей Язев. «Волонтеры нашего подведомственного учреждения «Молодежный ресурсный центр» будут раздавать георгиевские ленточки прохожим и рассказывать, как их правильно использовать. Мы повязываем георгиевскую ленточку в области сердца. Тем самым отмечая, что подвиг поколения, отстоявшего свободу нашей Родины, всегда хранится в наших сердцах», — рассказал начальник отдела по реализации проектов и программ управления по делам молодежи администрации Владивостока

Волонтёрские точки выдачи будут работать в торговых центрах «Клевер хаус» (ул. Семеновская, 15), «Черемушки» (ул. Черёмуховая, 15), «Россиянка» (ул. Русская, 87а), «Максим» (просп. 100-летия Владивостока, 57г) и «Алеутский» (ул. Алеутская, 27). Получить ленточку можно будет в этих торговых центрах с 12 до 19 часов.

К слову, в России существуют негласные правила ношения георгиевской ленты. Принято прикреплять важный символ к одежде (запрещено использовать поврежденные ленточки либо носить их ниже пояса). Правильнее всего размещать важный символ на лацкане пиджака.

Акция «Георгиевская ленточка» пройдет в 85 регионах РФ. Всего по стране планируется раздать около трех миллионов символов памяти.

Георгиевскую ленточку носят в знак уважения к воинам, сражавшимся за победу в Великой Отечественной войне. С конца XVII века она была частью высшей армейской награды — ордена Святого Георгия, а в годы Великой Отечественной — ордена Славы.