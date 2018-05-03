Российским военным ограничили телефонные звонки

Министерство обороны РФ установило для сотрудников лимиты пользования телефонами, подключенными к сетям общего доступа. Ограничения коснутся как высокопоставленных чинов Генштаба ВС РФ , так и о военнослужащих воинских частей и гражданских служащих центрального аппарата. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленный приказ ведомства.

Согласно документу, все сотрудники министерства поделены на пять категорий, для каждой из которых вводится временной и финансовый «потолок» на телефонные разговоры. Так, абоненты V категории (командиры воинских частей, специалисты отделов Минобороны РФ) могут говорить по открытым телефонным каналам 60 минут в месяц либо на сумму 500 рублей. Военные IV категории (начальники инспекций ведомства, замначальники управления Генштаба ВС РФ) — 90 минут либо на 700 рублей. Сотрудники III категории (главкомы видов войск, командующие родов войск, помощники и советники министра) — 120 минут либо на 850 рублей.

Следить за соблюдением правил будут специально установленные ответственные лица. Превышение лимитов может стать поводом к административному расследованию.