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Камчатские спасатели пришли на помощь охотнику-астматику
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Камчатские спасатели пришли на помощь охотнику-астматику 

360tv.ru 39 минут назад
Камчатские спасатели помогли пожилому охотнику‐астматику, оставшемуся без ингалятора вдали от дома. Об этом сообщила пресс‐служба регионального МЧС.
Инцидент произошел утром 3 мая. 68-летний мужчина отправился на охоту в устье реки Евъваям, в 30 километрах южнее села Корф. Во время охоты страдающий от астмы мужчина обнаружил, что ингалятор, который он взял с собой, сломан.
Мужчина связался с родственниками, однако самостоятельно добраться до потерпевшего они не смогли из-за труднодоступности места. После этого родные охотника обратились к спасателям.
Спасатели поняли, что быстрее всего они смогут добраться до охотника на лодке и через несколько часов специалисты уже были на месте. Обнаружив мужчину, спасатели вручили ему необходимые медикаменты и ингалятор, после чего доставили на лодке домой в Тиличики.
Туристка из России умерла во время купания в море на турецком Кемере из-за приступа астмы. Увидев задыхающуюся туристку, посетители пляжа вытащили ее из воды, но спасти ее не удалось. Ингалятор с лекарством женщина забыла в отеле.
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