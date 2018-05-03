Камчатские спасатели пришли на помощь охотнику-астматику

Камчатские спасатели помогли пожилому охотнику‐астматику, оставшемуся без ингалятора вдали от дома. Об этом сообщила пресс‐служба регионального МЧС.

Инцидент произошел утром 3 мая. 68-летний мужчина отправился на охоту в устье реки Евъваям, в 30 километрах южнее села Корф. Во время охоты страдающий от астмы мужчина обнаружил, что ингалятор, который он взял с собой, сломан.

Мужчина связался с родственниками, однако самостоятельно добраться до потерпевшего они не смогли из-за труднодоступности места. После этого родные охотника обратились к спасателям.

Спасатели поняли, что быстрее всего они смогут добраться до охотника на лодке и через несколько часов специалисты уже были на месте. Обнаружив мужчину, спасатели вручили ему необходимые медикаменты и ингалятор, после чего доставили на лодке домой в Тиличики.