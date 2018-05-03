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В Воронежской области ищут пропавшего без вести 62-летнего мужчину
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В Воронежской области ищут пропавшего без вести 62-летнего мужчину 

Вести Воронеж 46 минут назад
Николай Путилин вышел из дома 1 мая и не вернулся.
Жителей Воронежской области просят о помощи в поисках пропавшего без вести 62-летнего Николая Путилина. Пропал мужчина 1 мая: в 4 часа утра вышел из своего дома в посёлке Воля в Новоусманском районе и не вернулся. Объявление о розыске опубликовал поисково-спасательный отряд «Черноземье». Рост Николая около 170 — 175 сантиметров, у него плотное телосложение, чёрные короткие волосы с проседью, овальное лицо, большой нос и тёмно-серые глаза. Особые приметы — пигментные пятна белого цвета на руках. В день исчезновения он был одет в синюю куртку-спецовку с белой светоотражающей полосой на спине, серые спортивные штаны и чёрные калоши. Если вы располагаете информацией, которая может помочь в поисках — сообщите об этом по телефонам: 89066702344, 112 или 02.
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