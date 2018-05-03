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Орловским заключённым разрешили свидания
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Орловским заключённым разрешили свидания 

РИА 57 42 минуты назад
Фото: РИА 57
В колониях Орловской области возобновилась работа комнат краткосрочных и длительных свиданий, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.
В настоящее время комнаты краткосрочных и длительных свиданий, комнаты приема посылок и передач работают в обычном режиме. Запрет был снят 27 апреля.
Напомним, из-за угрозы распространения гриппа и ОРВИ среди осужденных, людей, содержащихся под стражей, а также сотрудников уголовно-исполнительной системы в исправительных колониях и следственном изоляторе с 4 апреля были введены ограничения.
В УФСИН по Орловской области подчеркнули, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация в подразделениях стабильная.
Сообщение Орловским заключённым разрешили свидания появились сначала на РИА 57.
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