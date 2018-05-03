Орловским заключённым разрешили свидания

В колониях Орловской области возобновилась работа комнат краткосрочных и длительных свиданий, сообщает пресс-служба регионального УФСИН

В настоящее время комнаты краткосрочных и длительных свиданий, комнаты приема посылок и передач работают в обычном режиме. Запрет был снят 27 апреля.

Напомним, из-за угрозы распространения гриппа и ОРВИ среди осужденных, людей, содержащихся под стражей, а также сотрудников уголовно-исполнительной системы в исправительных колониях и следственном изоляторе с 4 апреля были введены ограничения.

В УФСИН по Орловской области подчеркнули, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация в подразделениях стабильная.