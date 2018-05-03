Что пообещал англичанам Иван Грозный

В 1553 году состоялось близкое знакомство Англии России , которое открыло колоссальные перспективы взаимовыгодного сотрудничества. Тогда казалось, ничто не может помешать «вечной дружбе и любви» двух стран.

В поиске новых путей

В середине XVI столетия Англия еще не была владычицей морей. Монополия над торговыми путями находилась в руках Испании Португалии , которые не собирались ею делиться. Однако отчаянное желание английских купцов добраться до вожделенных сокровищ Востока побудило мореплавателей Себастьяна Кабота, Ричарда Ченслера и Хьюго Уиллоби создать компанию Mystery для «открытия регионов, доминионов, островов и неизвестных мест». Главной задачей предприятия стал поиск неисследованный северо-восточный путь в Китай

10 мая 1553 года корабли «Добрая Надежа», «Доброе доверие» и «Эдуард Благое дело» отплыли в неизвестность. Холодные и бурные воды Северного Ледовитого океана были немилостивы к отважным морякам. Шторм разбросал суда, два из них вынуждено пристали к берегам Кольского полуострова на зимовку. В мае 1554 года поморы нашли корабли, там оказалось 63 погибших моряка, в том числе капитан Уиллоби.

Венецианским послом в Московии было зафиксировано следующее:

«Некоторые из умерших были найдены сидящими с пером в руках и бумагой перед ними, другие — за столом с тарелками в руках и ложками во рту, третьи — открывающими шкаф, иные — в других позах, как будто статуи». Иван Грозный , узнав о происшествии, распорядился запечатать на судах все товары, а тела перевезти в Холмогоры.

Судьба Ченслера оказалась более счастливой. 24 августа 1553 года возглавляемый им корабль «Эдуард Благое дело» вошел в устье Северной Двины и приблизился к Николо-Карельскому монастырю. Поморы, не видевшие столь больших кораблей, обратились в бегство. Но, ободряя знаками и жестами, Ченслер сумел расположить к себе местных жителей. Очень быстро по всей округе разнеслась весть о «любезных и ласковых» иноземцах, которые прибыли торговать с подданными царя.

Заманчивые для Англии перспективы

Первые недели пребывания в Московии Ричард Ченслер оценивал потенциальные торговые выгоды Англии зорким взглядом предпринимателя. Страна англичанину показалась изобильной «землей и людьми». По пути из Ярославля Москву он обратил внимание на большое количество полей, хорошо засеянных хлебом. Оценил Ченслер местные пушнину, рыбу, мед, моржовую кость, ворвань (жидкий жир) — то, что могло иметь на его родине спрос.

Ивану Грозному английский посол передал пожелания короля Эдуарда VI, который рассчитывал открыть для себя новые страны и искать в них «то, чего он не имеет». Взамен король обещал поставлять товары, которых нет в этих землях:

«Да произойдет чрез то польза им и нам, и да будет между ими и нами вечная дружба».

В Москве Ченслер пробыл восемь месяцев. По возвращении в Лондон уже новым правителям, Марии Тюдор и её супругу Филиппу II Испанскому, он передал врученную Иваном Грозным грамоту. В своем ответе русский царь заверял, что английские корабли могут приходить так часто, как смогут, и им «не будет учинено зла». Царь обещал «повольный торг со всякою свободою по всем нашим владениям со всякими товарами».

Английские монархи проявили живой интерес к новому проекту, который сулил государству большие выгоды. Как следствие, в феврале 1555 года была учреждена Московская компания, получившая монопольное право на торговлю с Россией. Договор был составлен со всей тщательностью, в частности, там предписывалось «изучать характер русского народонаселения во всех сословиях и остерегаться, чтобы никакой закон, гражданский или религиозный, не был нарушен кем-либо из англичан».

С огромным рвением агенты взялись за дело. И вот уже по новому торговому пути плывут на Британские острова лес, воск, сало, ворвань, лен, пушнина, рыба, а в обратном направлении — оловянная посуда, различные ткани и сукна, перчатки, туфли, зеркала, гребни, пуговицы и другая мелочь. Иван Грозный разрешает Компании строить фактории на Варварке и в Зарядье, а также открывать свои представительства в других городах — Ярославле, Вологде , Холмогорах, Нижнем Новгороде.

В 1562 году англичанам было предоставлено право посетить Персию , чего так добивались учредители Московской компании. Экспедиция достигает персидских городов Казвина Шемахи , где предприимчивые англичане выбивают из персов привилегии для своего купечества.

Взаимные выгоды

Получившие право на беспошлинную торговлю, английские купцы извлекают из своего предприятия колоссальные доходы. Согласно данным архивов Шотландии, во время расцвета Компании в 1660-1670-х прибыль английских купцов достигала 300-400%! А какие выгоды имело Московское государство от торговли с Англией? С точки зрения историка Ольги Дмитриевой , между двумя странами установились «прочные взаимовыгодные отношения».

Польши и Ситуация в стране сложилась такая, что интенсивно развивавшееся производство, в частности, литейное, оружейное, денежное дело, а также различные отрасли металлообработки и строительства, требовали сырья. Но в условиях экономической блокады со стороны Литвы Швеции лишенное импорта русское ремесло затухало. Возникшие торговые связи с Англией и стали своего рода «окном в Европу», через которое Москва не только получала столь необходимое сырье, но и сама могла сбывать товары собственного производства.

В период Ливонской войны (1558 — 1583 годы) северный морской путь и вовсе стал «дорогой жизни», по которой русская армия бесперебойно снабжалась оружием и военными материалами (порох, свинец, селитра). На кораблях английского флота в Россию плыли специалисты, помогавшие в возведении укреплений, оказывавшие дипломатическую поддержку и делившиеся разведданными.

Однако Иван Грозный желал не просто выгодного торгового партнерства, он требовал от английских монархов заключения политического и военного союза. Но, как вскоре царь понял, что Англия преследовала исключительно коммерческие цели и не считала необходимым подписываться под какими-либо политическими обязательствами. Не имела продолжения и идея династического брака между русским царем и Елизаветой I, деликатно отвергнутая королевой.

Истинные цели

К сожалению, «вечной дружбы и любви» между Россией и Англией, которых так вожделел Грозный, не получилось. Напротив, деятельность Московской компании стала все чаще приводить к конфликтам. Историк Михаил Алпатов замечает, что «дипломатические отношения Англии с Россией того времени — это бесконечные домогательства английской стороны о привилегиях ее купцам, протесты против любых ущемлений их привилегий, защита проштрафившихся негоциантов».

Агенты Московской компании далеко не всегда добросовестно выполняли договоренности. Так, к 1587 году общая сумма долгов отдельных английских купцов превышала 10 тыс. рублей — громадные деньги по тем временам.

Иван Грозный и Федор Иоаннович неоднократно предъявляли претензии королеве Елизавете, что Московская компания посылает в Россию «людей недостойных», которые занимаются не торговлей, а «воровством и лазутчеством». Дьяк Андрей Щелканов указывал на конкретное мошенничество:

«Ваши гости не дадут некоторым товарам мимо себя нашим торговым людям торговати, а наперед наших всякий товар сами и покупают и меняют, кабы уроженцы Московские».

С первых шагов своей деятельности Московская компания старалась монополизировать торговлю отдельных товаров не только в России, но и в соседних странах. Это подтверждает британский историк Уильям Скотт , сообщая, что Московская торговая компания имела исключительное право вывоза воска из России и снабжения им не только Англии, но и всей Европы. Англичане основательно подошли к делу, показав намерение прибрать к рукам всю внешнюю торговлю России.

Однако интересы англичан в России распространялись дальше монополизации торговли. Современные историки уверены, что через захват рычагов управления экономикой страны англичане собирались подчинить себе всю внутреннюю и внешнюю политику Московского государства, если не мирным путем, то силой заставить Россию принять английский протекторат.

Конец романа

Первое охлаждение отношений между Москвой и Лондоном в 1571 году привело к лишению английских купцов права беспошлинной торговли. И, несмотря на скорое возвращение доверия и дальнейшее покровительство англичанам со стороны Федора Иоанновича и, особенно Бориса Годунова , прежними отношения Англии и России уже не стали.

Весьма двусмысленно повели себя англичане в период Смуты. Сначала они помогали Василию Шуйскому поставками оружия и наемников, но как только Лжедмитрий II оказался на московском троне, они тут же переметнулись к новому царю. По словам исследователя Ольги Дмитриевой, польская интервенция нарушила планы Московской компании, и англичане всерьез рассматривали вариант приглашения Якова I Стюарта в качестве протектората Русского государства.

Английские коммерсанты на протяжении многих лет скупая по низкой цене русское сырье и пользовавшиеся дешевизной русской жизни не желали выпускать из рук столь жирный куш. В отчете, предоставленном капитаном Томасом Чемберленом королю Якову I, говорилось:

«Если бы Его Величество получил предложение суверенитета над той частью Московии, которая расположена между Архангельском и Волгою, то ежегодный коронный доход бы такого предприятия достигал 8 млн фунтов стерлингов».

Голландией, С воцарением Михаила Романова усиливаются контакты России с другими западными странами: Францией Данией . Роль англичан в товарообороте государства заметно сужается, а изыскивание ими новых возможностей вернуть себе торговые привилегии ни к чему существенному не приводит.

В 1649 году был казнен английский король Карл I. «Учинили большое злое дело, государя своего Карлуса убили до смерти», — так отреагировал царь Алексей Михайлович на гибель английского монарха. Русский царь не забыл упомянуть, что «английские купцы пользовались большими привилегиями, однако не ценили их и вели себя недостойно».

1 июня 1649 года Алексей Михайлович своим указом потребовал выслать англичан за пределы Московского государства, разрешив им въезд только в Архангельск. Это означало одно: бурному роману между Англией и Россией пришёл конец.