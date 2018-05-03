В Альметьевске появилась новая аллея «Яблони Победы» 

Участники общественных движений и представители служб муниципалитета высадили аллею «Яблоня Победы» в Альметьевске, сообщает пресс-служба исполкома города.
100 крупномерных деревьев посадили на улице Гагарина. По словам главы района Айрата Хайруллина, в этом году в городе появится 1000 яблонь на улицах Советская, Аминова, Бигаш, Ленина.
«Мы все вместе закладываем аллею «Яблони Победы». Это дань нашей благодарности, уважения и любви нашим землякам, которые участвовали на полях сражений Великой Отечественной войны. Мы помним, гордимся и чтим всех ветеранов войны и тружеников тыла. Мы благодарны всем, кто внес вклад в развитие нашего района и трудится сегодня в разных отраслях экономики. Нам необходимы ваш опыт и знания. Они бесценны», — сказал Айрат Хайруллин.