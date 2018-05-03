В Альметьевске появилась новая аллея «Яблони Победы»

Участники общественных движений и представители служб муниципалитета высадили аллею «Яблоня Победы» в Альметьевске , сообщает пресс-служба исполкома города.

100 крупномерных деревьев посадили на улице Гагарина. По словам главы района Айрата Хайруллина, в этом году в городе появится 1000 яблонь на улицах Советская, Аминова, Бигаш, Ленина.