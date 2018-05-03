Ещё
В Альметьевске появилась новая аллея «Яблони Победы»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Альметьевске появилась новая аллея «Яблони Победы» 

АиФ Казань 45 минут назад
Фото: АиФ Казань
Участники общественных движений и представители служб муниципалитета высадили аллею «Яблоня Победы» в Альметьевске, сообщает пресс-служба исполкома города.
100 крупномерных деревьев посадили на улице Гагарина. По словам главы района Айрата Хайруллина, в этом году в городе появится 1000 яблонь на улицах Советская, Аминова, Бигаш, Ленина.
«Мы все вместе закладываем аллею «Яблони Победы». Это дань нашей благодарности, уважения и любви нашим землякам, которые участвовали на полях сражений Великой Отечественной войны. Мы помним, гордимся и чтим всех ветеранов войны и тружеников тыла. Мы благодарны всем, кто внес вклад в развитие нашего района и трудится сегодня в разных отраслях экономики. Нам необходимы ваш опыт и знания. Они бесценны», — сказал Айрат Хайруллин.
АиФ Казань: последние новости
9 мая в Казани на несколько часов закроют Ленинскую дамбу Лидера «Справедливой России» в РТ Бильгильдееву требуют признать банкротом В Казани до 31 мая ограничат движение по ул. Богатырева
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Банки начали переводить деньги на карты по-новому29
В Лондоне в толпе прогремел взрыв39
Абрамович предстал перед швейцарским судом81
Крым совершил рывок вперед55
РФ объяснила отказ от встречи с британцами164
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
00:34
Рослесхоз рассказал, накроет ли Москву смогом
Новости Москвы
04:30
Китай тайно разместил ракеты на спорных островах
Армия В мире
01:05
ЦБ предупредил банки о новой угрозе
Экономика
03:50
Банки начали переводить деньги на карты по-новому
Личный счет
01:06
Безработных могут заставить платить за медстраховку
Личный счет Общество
01:16
Названа причина смерти Мулермана
Шоу-бизнес
00:26
Трампономика: плохое время для рубля
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение