«Солнечному» не светит: главный торговый центр Нового Уренгоя до сих пор закрыт

Предприниматели в полном неведении. Большинство не владеют информацией, когда центр откроется. Впрочем, для некоторых и закрытие стало полной неожиданностью, потому что никаких официальных уведомлений и предупреждений они не получали.

Сегодня после обеда предприниматели собираются связаться с конкурсными управляющими, чтобы понять, что происходит и как быть дальше.

— До праздников мы с ними созванивались, и они сказали, что после майских выходных готовы с нами встретиться, — говорит Майя Дубровина, арендатор бутика в ТЦ.

«Красный Север» будет дальше информировать читателей о ситуации в «Солнечном».

Между тем в интернете уже появились мемы на тему закрытия самого крупного торгового центра на Ямале.

Фото из группы ВК Мой Нур | Новый Уренгой