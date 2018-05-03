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Митинг Навального в Краснодаре не согласовали
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Митинг Навального в Краснодаре не согласовали 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 3 мая — Новая Кубань. Митинг оппозиции «Он нам не царь» запланирован в краевой столице на 5 мая. Он приурочен к «переназначению Путина».
Любые другие инструменты взаимодействия с властью давно заблокированы: суды, выборы, СМИ. Последнее, что у нас осталось — наше конституционное право выходить на улицы. — Говорится в одном из постов волонтеров краснодарского штаба Алексея Навального.
Согласование митинга проходило по старой схеме. Однако чиновники отказали в проведении акции.
Оппозиционеры хотели собраться у здания «Макдоналдс» на пересечении улиц Красной и Северной и проследовать колонной по центру города до приёмной президента.
Представители штаба Навального пожали в администрацию уведомление о проведении публичного массового мероприятия. В месте проведения им отказали. В качестве альтернативы, как того требует действующее законодательство, была предложена площадка перед «Баскет-холлом». Однако оппозиционеры настроены на то, чтобы проследовать по первому маршруту и распространяют призывы в социальных сетях.
— При совершении неправомерных действий полиция вынуждена будет отреагировать, — подчеркнул заместитель главы Краснодара Виталий Косенко.
История проведения подобных акций в краевой столице уходит корнями в начало предвыборной гонки. В Краснодаре проходили как согласованные, так и не согласованные митинги. Оппозиция неоднократно заявляла о притеснении интересов. Одна из акций обернулась массовыми задержаниями и т.д.
Предвыборная гонка закончилась победой Владимира Путина, инаугурация назначена на 7 мая, а оппозиция продолжает активную работу.
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