Кудрину нашли работу в обновленной команде Путина

Журналисты британского издания Financial Times сообщили, что бывший министр финансов Алексей Кудрин может занять важную должность в обновленной команде президента России Владимира Путина . Официального комментария по этому поводу пока не поступало.

Аналитики ожидают, что после инаугурации президент России Владимир Путин пойдет на обновление своей команды. При этом некоторые эксперты говорят, что благодаря этому в большую политику может вернуться бывший глава Минфина Алексей Кудрин.

Согласно этой версии, на Алексея Кудрина якобы будет возложена задача определения экономической политики страны на следующий срок Владимира Путина. Изменения будут касаться внутренних вопросов, но также, считают некоторые эксперты, отразятся на внешней политике.

"Это стало бы мощным сигналом", — уверен Евгений Гонтмахер , политический и экономический аналитик, работающий в гражданской организации, созданной самим Кудриным. Гонтмахер считает, что назначение его начальника на важную должность может помочь нормализации отношений со странами Запада.

Отметим, слухи о том, что Алексей Кудрин может занять какой-либо важный пост, ходят уже давно. Одно время говорили, что его рассматривают как кандидата на должность министра финансов или экономического развития страны. Как бы то ни было, тогда бывшего чиновника в правительство так и не вернули.