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«Знаменитое» салехардское крыльцо накрывают крышей
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«Знаменитое» салехардское крыльцо накрывают крышей 

ИА Север-Пресс 56 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Не успела в Салехарде под снежной лавиной рухнуть крыша крыльца по адресу Комсомольская, дом 18, как её сразу после праздников начали восстанавливать.
Если перед международным Днём солидарности трудящихся корреспондентам пришлось буквально выползать на работу, то уже 3 мая они всего лишь сдвигали дверкой плотника.
Напомню, перед праздниками по этому адресу с крыши сошла снежная лавина, расплющив козырек крыльца. По стечению обстоятельств, по этому адресу проживали обозреватель ИА «Север-Пресс», шеф-редактор ГТРК «Ямал» и семья водителя ОГТРК «Ямал-Регион». «Красный Север» потом звонил коллегам и узнавал подробности. Местечковая беда с городским крылечком приобрела как минимум окружной масштаб. Тем более, что крылечко это имело для жильцов сакральное значение. Оно никогда не пустовало. Там или ждали такси, или курили, или на перилах, как на насесте, заседали подростки. Снежная лавина, благо, сошла ночью.
Перед телевизионной камерой представители управляющей компании на вопрос, когда починят крыльцо, сообщили: «Для нас сроки не главное. Главное — качество». С качеством на фоне разрушений все было ясно, а насчёт сроков все забеспокоились. Ан, нет. Некоторые ошибки подлежат исправлению в удобоваримые сроки.
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