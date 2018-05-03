В Шелехово сотрудники полиции ведут розыск без вести пропавшего местного жителя

Сотрудниками полиции ОМВД

России по Шелеховскому району устанавливается местонахождение Титова

Александра Евгеньевича, 1990 года рождения.

Сегодня в полицию о розыске сына

обратилась его мама, которая пояснила, что молодой человек ушел из дома

днем 29 апреля и до настоящего времени не вернулся.

Проводятся розыскные мероприятия.

Приметы: на вид 20-23 года, рост около

178 сантиметров, худощавого телосложения, европейский тип лица, лицо

овальное, волосы темно-русые, вьющиеся, глаза темно-карие.

Особые приметы: на животе имеется послеоперационный шрам.

Был одет: куртка (ветровка) красного цвета, футболка и брюки черного цвета, туфли замшевые черного цвета.

Граждан, располагающих данными о месте