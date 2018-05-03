В Шелехово сотрудники полиции ведут розыск без вести пропавшего местного жителя 

Сотрудниками полиции ОМВД
России по Шелеховскому району устанавливается местонахождение Титова
Александра Евгеньевича, 1990 года рождения.
Сегодня в полицию о розыске сына
обратилась его мама, которая пояснила, что молодой человек ушел из дома
днем 29 апреля и до настоящего времени не вернулся.
Проводятся розыскные мероприятия.
Приметы: на вид 20-23 года, рост около
178 сантиметров, худощавого телосложения, европейский тип лица, лицо
овальное, волосы темно-русые, вьющиеся, глаза темно-карие.
Особые приметы: на животе имеется послеоперационный шрам.
Был одет: куртка (ветровка) красного цвета, футболка и брюки черного цвета, туфли замшевые черного цвета.
Граждан, располагающих данными о месте
нахождении Титова Александра Евгеньевича, убедительно просим сообщить по телефонам: 8 (39550) 63193 (дежурная часть), 8 (3952) 216464 (бюро
регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по Иркутской области) или 02.