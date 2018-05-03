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В Шелехово сотрудники полиции ведут розыск без вести пропавшего местного жителя
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В Шелехово сотрудники полиции ведут розыск без вести пропавшего местного жителя 

Хот 51 минуту назад
Фото: Хот
Сотрудниками полиции ОМВД
России по Шелеховскому району устанавливается местонахождение Титова
Александра Евгеньевича, 1990 года рождения.
Сегодня в полицию о розыске сына
обратилась его мама, которая пояснила, что молодой человек ушел из дома
днем 29 апреля и до настоящего времени не вернулся.
Проводятся розыскные мероприятия.
Приметы: на вид 20-23 года, рост около
178 сантиметров, худощавого телосложения, европейский тип лица, лицо
овальное, волосы темно-русые, вьющиеся, глаза темно-карие.
Особые приметы: на животе имеется послеоперационный шрам.
Был одет: куртка (ветровка) красного цвета, футболка и брюки черного цвета, туфли замшевые черного цвета.
Граждан, располагающих данными о месте
нахождении Титова Александра Евгеньевича, убедительно просим сообщить по  телефонам: 8 (39550) 63193 (дежурная часть), 8 (3952) 216464 (бюро
регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по Иркутской области) или  02.
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В связи с празднованием 1 мая автомобильное движение в Ангарске будет временно перекрыто В Шелехове полицейские ведут поиски подозреваемых в мошенничестве Благодарности спасателям – через новый интернет-проект
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