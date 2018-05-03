Туристический поток из России в Турцию в I квартале 2018 года составил 231 тыс. человек, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) . За год объем турпотока увеличился на 68%.
В общем въездном потоке Турции доля нашего рынка составила 4,52%.
«Из РФ в Турцию за отчетный период приехало более 231 тысячи человек (рост год к году на 68%), что стало самым выдающимся показателем российского рынка за последние три года. В общем въездном потоке Турции доля нашего рынка составила 4,52%», — говорится в сообщении.