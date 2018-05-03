Турпоток из России в Турцию увеличился на 68% — до 231 тыс. человек

В общем въездном потоке Турции доля нашего рынка составила 4,52%.

«Из РФ в Турцию за отчетный период приехало более 231 тысячи человек (рост год к году на 68%), что стало самым выдающимся показателем российского рынка за последние три года. В общем въездном потоке Турции доля нашего рынка составила 4,52%», — говорится в сообщении.