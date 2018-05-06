Глава МИД Турции по-русски пригласил в страну туристов из России

Турцию в 2017 году посетило 4,72 миллиона российских туристов, что в 5,5 раза превышает показатель 2016 года. Россияне заняли первое место среди отдыхавших в стране иностранцев.

Как ранее заявлял президент страны Тайип Эрдоган, Турция ожидает в этом году роста числа российских туристов до 6 миллионов.