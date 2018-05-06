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Глава МИД Турции по-русски пригласил в страну туристов из России
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Глава МИД Турции по-русски пригласил в страну туристов из России 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
АНКАРА, 6 мая — РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на русском языке заявил, что ждет увеличения числа российских туристов.
"Мы хотим видеть еще больше туристов из России. Турция — очень красивая страна, и Анталья — красивый город. Турецкая кухня очень вкусная", — заявил Чавушоглу в интервью телеканалу CNN Turk.
Турцию в 2017 году посетило 4,72 миллиона российских туристов, что в 5,5 раза превышает показатель 2016 года. Россияне заняли первое место среди отдыхавших в стране иностранцев.
Как ранее заявлял президент страны Тайип Эрдоган, Турция ожидает в этом году роста числа российских туристов до 6 миллионов.
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