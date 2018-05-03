На чем и почем самарцы смогут добраться на дачу в этом сезоне

Одним из самых популярных видов дачного транспорта были и остаются автобусы. По словам руководителя городского департамента транспорта Юрия Тапилина, начиная с 29 апреля дачный транспорт ходит по 28 маршрутам, которые сохранятся до конца сезона. Что же касается пунктов отправления автобусов, то в администрации Самары сообщают об одиннадцати точках.

Больше всего автобусов традиционно стартует от улицы Георгия Димитрова — это №150, 153, 154, 171, 180,181 и 197. Они идут по направлениям к Чубовским, Грачевским дачам, в «СДМ Березки», СДМ «Алакаевский», СДМ «Конезавод», СДМ «Новая Орловка». На Стромиловские дачи можно уехать от ул. Бакинской (№ 165) и автостанции «Аврора» (№167). С Авроры также ходит автобус № 174 — в направлении Аглоса. Ряд маршрутов отправляется с площади Кирова: №157 везет пассажиров на Черновские дачи, №182 — в поселок Гвардейцы, 198 в СДМ «Юбилейный». От Хлебной площади уходит автобус №159 — он доставит пассажиров в массив «Новая деревня». Тем, у кого дача находится в Старой Бинарадке, нужно сесть на автобус №170, который отход от проспекта Ленина.

По информации городских властей, схема движения в этом году претерпит некоторые корректировки. Так, перевозка пассажиров от площади им. Кирова до Алексеевских дач (остановка «3-я дачная»), которая ранее выполнялась маршрутом №126а, будет осуществляться маршрутами №147 и №182. Перевозка пассажиров от поселка Мехзавод до ПК «Исторический Вал», которая ранее выполнялась маршрутом №154к, будет осуществляться маршрутом №154. Посадка пассажиров в сторону дач будет организована на остановке «Поселок Мехзавод» (10 квартал, дом №13), высадка пассажиров при движении в город будет организована на остановках «СПТУ-50» и «Поселок Мехзавод» по Красноглинскому шоссе.

Тарифы на дачных маршрутах не изменились и, как и годом ранее, составляют 2 рубля 2 копейки за 1 км. Кроме того, в течение всего сезона будет действовать льготная стоимость проезда. «Работает карта школьника, по которой стоимость проезда составляет 13 рублей вне зависимости от длины маршрута. Есть специальные цены для владельцев социальной карты жителя Самарской области . И в зависимости от протяженности маршрута (например, 10, 20 или 30 км) проезд может оказаться даже вдвое дешевле», — рассказал Юрий Тапилин.

Особое беспокойство дачников вызывает грядущий чемпионат мира. Как сообщают в департаменте транспорта, изменения в движении в дни, когда матчи чемпионата выпадут на выходные, действительно могут произойти. Что конкретно ждет пассажиров, пока неизвестно — вопрос прорабатывается городскими властями.

Не менее востребованы и электрички. По информации АО «Самарская ППК», с началом дачного сезона пассажиропоток по всем направлениям увеличивается на 30-40%. «В летний период 2018 года будет курсировать 67 поездов, в том числе 4 пригородных поезда летнего назначения», — сообщают в СамППК, уточняя, что основным «дачным» направлением традиционно является маршрут Самара — Курумоч. С 1 мая по этому направлению ежедневно будет ходить от шести до восьми составов. Стоимость пригородных перевозок последний раз менялась в апреле 2016 года и в пределах городской черты независимо от дальности поездки составляет 20 рублей 60 копеек.

Впрочем, среди самарских дачников есть и те, чей участок располагается на правом берегу Волги. Им подойдет речной транспорт, вот только проблема в том, что в этом году открытие пассажирской навигации затянулось. Первым и пока единственным работающим направлением являются перевозки до села Рождествено с заходом на Проран. Речные трамвайчики курсируют с 6 утра до 8 вечера. Стоимость билета составляет 80 рублей. Что касается других направлений то по ним пока известная лишь стоимость. Так, билет Самара–Шелехметь будет стоить 90 рублей, дойти до Подгор можно будет за 95 рублей. Путешествие из Самары до Богатыря, Ширяево, Солнечной поляны обойдется в 110-120 рублей. Проезд от пристани Осипенко до Зеленой рощи оценивается в 70 рублей. По информации ООО «Самарское речное пассажирское предприятие», окончательное открытие всех речных маршрутов ожидается в первой половине мая.

Сергей Скиндер, заместитель директора СРПП по эксплуатации: