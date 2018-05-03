Опиловка деревьев в Саратовской области ужаснула блогера Варламова

Известный путешественник и активист критикует ставшую модной в России глубокую обрезку зеленых насаждений. В свежий пост Ильи Варламова попал и Балаково, где в Детском парке на майские праздники «оболванили» все деревья. «Еще один пост в тему „опила“ деревьев. Это Балаково, и именно так там решили подготовить парк к благоустройству. Да, они посадят новые саженцы, но сколько лет они будут расти?» — сообщает в социальных сетях житель Балакова.

Фотографии пеньков, которые до недавнего времени были вязами и тополями, были замечены Варламовым, который использовал их в своем очередном рассказе о том, как «Паразиты пилят Россию».

Напомним, уродливая опиловка деревьев вызывает критику и у жителей Саратова , которые настаивают на том, чтобы администрация областного центра отказалась от таких варварских методов благоустройства. После таких процедур деревья сохнут, гибнут и становятся аварийными, так как легко ломаются от небольшого дуновения ветра.

Фото: соцсети