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Опиловка деревьев в Саратовской области ужаснула блогера Варламова
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Опиловка деревьев в Саратовской области ужаснула блогера Варламова 

Новости Саратова 58 минут назад
Фото: Новости Саратова
Известный путешественник и активист критикует ставшую модной в России глубокую обрезку зеленых насаждений. В свежий пост Ильи Варламова попал и Балаково, где в Детском парке на майские праздники «оболванили» все деревья. «Еще один пост в тему „опила“ деревьев. Это Балаково, и именно так там решили подготовить парк к благоустройству. Да, они посадят новые саженцы, но сколько лет они будут расти?» — сообщает в социальных сетях житель Балакова.
Фотографии пеньков, которые до недавнего времени были вязами и тополями, были замечены Варламовым, который использовал их в своем очередном рассказе о том, как «Паразиты пилят Россию».
Напомним, уродливая опиловка деревьев вызывает критику и у жителей Саратова, которые настаивают на том, чтобы администрация областного центра отказалась от таких варварских методов благоустройства. После таких процедур деревья сохнут, гибнут и становятся аварийными, так как легко ломаются от небольшого дуновения ветра.
Фото: соцсети
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