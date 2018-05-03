Ещё
Зачем дуб на острове Сарпинском хотят сделать памятником природы?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зачем дуб на острове Сарпинском хотят сделать памятником природы? 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Дубу уже 250 лет.
Дубу на острове Сарпинском не менее 250 лет — он ровесник Петра Великого и Пугачёвского бунта. Охват — 6 метров в поперечнике. На днях дендрологи исследовали его состояние.
«Оно неплохое, несмотря на то, что растительный мир острова периодически страдает то от маловодья, то от засухи», — рассказал инженер-эколог «Горэколеса» Николай Крячков.
Если дубу присвоят статус памятника природы, то возьмут под охрану. Сегодня в Волгоградской области растут четыре дуба и один каштан, занесённые в Национальный реестр старовозрастных деревьев.
АиФ Волгоград: последние новости
Появился список домов, попадающих в зону «последней мили» в Волгограде В каких районах Волгограда отключат горячую воду с 24 апреля? Андрей Бочаров проинспектировал работу по ликвидации последствий паводка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Банки начали переводить деньги на карты по-новому29
В Лондоне в толпе прогремел взрыв36
Абрамович предстал перед швейцарским судом81
Крым совершил рывок вперед55
РФ объяснила отказ от встречи с британцами163
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
00:34
Рослесхоз рассказал, накроет ли Москву смогом
Новости Москвы
04:30
Китай тайно разместил ракеты на спорных островах
Армия В мире
01:05
ЦБ предупредил банки о новой угрозе
Экономика
03:50
Банки начали переводить деньги на карты по-новому
Личный счет
01:06
Безработных могут заставить платить за медстраховку
Личный счет Общество
01:16
Названа причина смерти Мулермана
Шоу-бизнес
00:26
Трампономика: плохое время для рубля
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение