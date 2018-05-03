Зачем дуб на острове Сарпинском хотят сделать памятником природы?

Дубу уже 250 лет.

Дубу на острове Сарпинском не менее 250 лет — он ровесник Петра Великого и Пугачёвского бунта. Охват — 6 метров в поперечнике. На днях дендрологи исследовали его состояние.

«Оно неплохое, несмотря на то, что растительный мир острова периодически страдает то от маловодья, то от засухи», — рассказал инженер-эколог «Горэколеса» Николай Крячков.