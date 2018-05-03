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Крупнейший австралийский банк потерял резервные копии данных почти 20 млн клиентов
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Крупнейший австралийский банк потерял резервные копии данных почти 20 млн клиентов 

360tv.ru 38 минут назад
В Австралии банк Commonwealth Bank of Australia (CBA) лишился лент с резервными копиями, где находились данные почти 20 миллионов клиентских счетов. Об этом сообщило издание The Australian.
ЧП произошло еще в 2016 году, когда система финансовой организации подверглась хакерской атаке. Обнародовать потерю данных банк решил лишь два года спустя.
Первые новости о случившемся появились у BuzzFeed Australia в среду, 2 мая. После этого врио директора CBA по розничному банкингу Энгус Салливэн опубликовал на YouTube видеообращение, в котором разъяснил ситуацию.
Источник информации о слежке в интернете будут искать в Австралии
По его словам, клиентскую информацию злоумышленники не получили, поэтому никаких действий с их стороны не требуется.
Как пояснил топ-менеджер, ленты не содержали PIN-коды, пароли или другие данные, позволявшие совершить мошенничество со счетами.
В пресс-релизе банка, размещенном позднее, говорится, что после взлома систем в 2016 году подозрительные действия или операции по указанным счетам не осуществлялись.
В копиях, уточняет издание, были указаны имена, адреса и номера счетов клиентов. Они также содержали сведения о транзакциях за период с 2000 по 2016 годы включительно.
В CBA уверяют, что расследование, проведенное по «горячим следам», говорит о вероятном уничтожении лент с резервными копиями.
По мнению Управления пруденциального регулирования Австралии (APRA), CBA не оправдал возложенные на него ожидания. В ведомстве также с сожалением заметили, что банки страны потеряли доверие общества.
Страница штаба АТО в Facebook оказалась взломана хакерами. После атаки на ней стала появляться реклама с призывами вступить в ряды незаконных вооруженных формирований.
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