Первый Boeing 787-9 Dreamliner для Gulf Air 

Gulf Air, являющаяся национальным перевозчиком Бахрейна, на прошлой неделе получила свой первый Boeing 787-9 Dreamliner. Авиакомпания заказала в общей сложность 16 авиалайнеров этой модели с двигателями Rolls-Royce Trent 1000, но планирует получить всего 10 из них.
Самолет приземлился в международном аэропорту Бахрейна около 15:00 по местному времени после беспосадочного перелета с завода в Сиэтле. На его борту находился генеральный директор Gulf Air Крешимир Кучко и другие представители перевозчика. После традиционного водного салюта из пожарных брандспойтов, самолет был отбуксирован к терминалу, где его приветствовали VIP, представители властей, аэропорта и СМИ. Официальная поставка имела место через две недели после отправки первого 787-9 Gulf Air на специальную миссию, во время которой авиалайнер совершил полет над гоночным тором Формулы 1 перед началом Чемпионата мира в Бахрейне. Мы рады приветствовать новейший самолет Gulf Air, который не только увеличит нашу оферту, но и также позволит нам расширить сеть сообщений. В 2918 году национальный перевозчик Бахрейна откроет восемь новых направлений в Аба, Александрию, Баку, Бангалор, Касабланку, Шар-Эль-Шейх и Табуку. Благодаря такому развитию мы создадим новые возможности для финансового и туристического сектора Королевства Бахрейн», = прокомментировал событие глава Gulf Air Саид Аль-Заяни. До конца текущего года в флоте Gulf Air будет пять Boeing 787-9 и два Airbus A320neo. Авиалайнеры Dreamliner будут использоваться для обслуживания сообщения Бахрейна Лондон-Хитроу и Касабланкой. Они будут оснащены 282 креслами в конфигурации с двумя классами — 26 Falcon Gold Class и 256 — в эконом-классе.