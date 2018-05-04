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В Барнауле выбрали регоператора по обращению с отходами
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В Барнауле выбрали регоператора по обращению с отходами 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Региональным оператором по обращению с ТБО по Барнаульской зоне стала компания «ЭКО-Комплекс». Отметим, что всего было одобрено две заявки к участию в конкурсе.
Деятельность регоператора будет распространяться на ЗАТО Сибирский, Новоалтайск, Первомайский, Павловский, Тальменский, Калманский, Ребрихинский, Косихинский и Троицкий районы.
Властям предстоит выбрать операторов еще по шести зонам: Алейской, Славгородской, Бийской, Заринской, Рубцовской и Каменской.
Напомним, переход на новую систему обращения с ТБО должен осуществиться до 1 января 2019 года. Благодаря нововведению планируют сократить количество несанкционированных свалок и тем самым улучшить экологическую ситуацию в стране. Деятельность регоператоров будет проходить в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами.
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