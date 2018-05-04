В Барнауле выбрали регоператора по обращению с отходами

Региональным оператором по обращению с ТБО по Барнаульской зоне стала компания «ЭКО-Комплекс». Отметим, что всего было одобрено две заявки к участию в конкурсе.

Деятельность регоператора будет распространяться на ЗАТО Сибирский, Новоалтайск , Первомайский, Павловский, Тальменский, Калманский, Ребрихинский, Косихинский и Троицкий районы.

Властям предстоит выбрать операторов еще по шести зонам: Алейской, Славгородской, Бийской, Заринской, Рубцовской и Каменской.

Напомним, переход на новую систему обращения с ТБО должен осуществиться до 1 января 2019 года. Благодаря нововведению планируют сократить количество несанкционированных свалок и тем самым улучшить экологическую ситуацию в стране. Деятельность регоператоров будет проходить в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами.