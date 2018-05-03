Российским компаниям грозит уголовная ответственность за отказ работать в Крыму 

15 мая в Госдуме рассмотрят поправки в УК РФ, вводящие ответственность за следование правовым нормам других государств. Соответствующий законопроект предложен депутатами российского парламента и поддержан в Совете Федерации, пишут "Известия".
В УК РФ планируют ввести статью, которая предусматривает ответственность для компаний, которые, работая в России, исполняют санкции США. Предполагается, что подобные меры должны распространяться на банки, операторов сотовой связи и крупные сетевые компании, которые, например, не работают в Крыму. Эксперты называют нынешнюю ситуацию, когда решениями США руководствуются не только иностранные, но и некоторые российские компании, "ненормальной".
По мнению политконсультанта Дмитрия Фетисова, если предложение будет принято, оно может стать серьезным инструментом для давления на представителей американского бизнеса, поддерживающих санкции.
Рассмотрение поправок в УК пройдет параллельно с первым чтением законопроекта об ответных мерах на санкции США, передает "Уралинформбюро".