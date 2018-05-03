Присоединяйтесь: накануне дня Победы в Кургане возложат цветы и зажгут «Свечу Памяти»

Кургане празднование Дня Победы пройдет не в один день. Накануне, 8 мая, в 10:00 горожане принесут цветы к Вечному огню Мемориала Славы, который недавно почистили и проверили газовики.

Вечером 8 мая пройдет традиционная акция «Свеча памяти». В 18:00 в парке Победы, в микрорайоне Черемухово, у обелиска воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, у памятника Д. Карбышеву, мемориального ансамбля воинам-рабочим и труженикам тыла завода «Кургансельмаш», памятника героям-молодогвардейцам (у школы №39), у Центра культуры и досуга «Современник», мемориального ансамбля в честь воинов 32-го лыжного полка жители зажгут свечи в память о погибших. В 19:00 эта же акция начнется у Вечного огня Мемориала Славы.

— Присоединиться к подготовке к торжеству могут и все желающие курганцы, трудовые коллективы, индивидуальные предприниматели. Муниципальные власти обращаются к организациям всех форм собственности с просьбой не оставаться в стороне, организовать чествование ветеранов, оказать им посильные поддержку и помощь, приобщиться к работе по предпраздничному благоустройству и украшению города, принять участие в общегородских мероприятиях, — просит администрация города курганцев.