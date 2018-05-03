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Китай продолжит бороться с бандитизмом в сельских районах
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Китай продолжит бороться с бандитизмом в сельских районах 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 3 мая /Синьхуа/ — Китай продолжит борьбу с бандитами в сельских районах, которые вмешиваются в местные выборы, покушаются на коллективную собственность и терроризируют население. Об этом заявил в среду представитель Министерства гражданских дел КНР.
"Главной задачей в работе ведомств гражданских дел по борьбе с преступной деятельностью продолжает оставаться проведение кампаний в сельских районах, где управление осуществляется жителями самостоятельно", — сказал он.
По его словам, данная мера нацелена на бандитов, оказывающих влияние на выборы, вступающих в комитеты либо направляющих в них своих доверенных лиц. Бандитам запрещено вмешиваться в дела деревень, монополизировать сельские ресурсы, присваивать коллективную собственность, а также использовать семейный либо клановый авторитет для устрашения местных жителей, отметил представитель министерства.
"В настоящее время большинство деревенских комитетов работают хорошо, и лишь незначительное их количество связаны с преступными группировками", — отметил он, добавив, что для искоренения бандитизма в сельских районах будет ужесточен контроль и увеличена частота проверок. -0-
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