Берега Ельцовки покрылись горами мусора

После наступления весны и апрельских субботников новосибирцы начали жаловаться на горы мусора во дворах домов и на улицах — несколько дней подряд читатели присылают в редакцию НГС фотографии мусорных куч.

Если вы заметили в городе несанкционированную свалку или неубранный мусор, который превратился в огромную кучу, присылайте нам фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Например, вчера в группу в соцсети «ВКонтакте» читатель пожаловался на вид из окна, который открывается из ЖК «Астра».

Новосибирец рассказал, что каждую весну вдоль берега 1-й Ельцовки возникают мусорные кучи.

Другая читательница сообщила о свалке на улице Залесского — при этом она приложила две фотографии, снятые с разницей в два дня.

А накануне НГС рассказывал про огромную свалку на улице Панфиловцев.