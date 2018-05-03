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Берега Ельцовки покрылись горами мусора
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Берега Ельцовки покрылись горами мусора 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
После наступления весны и апрельских субботников новосибирцы начали жаловаться на горы мусора во дворах домов и на улицах — несколько дней подряд читатели присылают в редакцию НГС фотографии мусорных куч.
Если вы заметили в городе несанкционированную свалку или неубранный мусор, который превратился в огромную кучу, присылайте нам фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.
Например, вчера в группу в соцсети «ВКонтакте» читатель пожаловался на вид из окна, который открывается из ЖК «Астра».
Новосибирец рассказал, что каждую весну вдоль берега 1-й Ельцовки возникают мусорные кучи.
Другая читательница сообщила о свалке на улице Залесского — при этом она приложила две фотографии, снятые с разницей в два дня.
А накануне НГС рассказывал про огромную свалку на улице Панфиловцев.
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