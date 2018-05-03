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Мошенник из Кургана зарабатывал на любви ямальцев к снегоходам
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Мошенник из Кургана зарабатывал на любви ямальцев к снегоходам 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Салехардские полицейские возбудили уголовное дело на жителя Кургана, который под предлогом продажи снегоходов и сдачи квартир обманам присваивал деньги ямальцев, — сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО.
Так, в ноябре прошлого года в ОМВД России по Салехарду обратился житель города с заявлением о том, что он попался на уловки мошенника и перевел ему 15 тысяч рублей. Мужчина пояснил, что, увидев в одной из социальных сетей объявление о продаже снегохода, перевел предоплату за покупку транспортного средства, а после не смог связаться с продавцом.
Во время оперативно-розыскных мероприятий салехардские оперативники выяснили, что злоумышленник — это ранее судимый 25-летний житель Кургана. С мая прошлого года по февраль этого года он регистрировался в социальной сети под фальшивыми анкетными данными, размещал объявления о продаже снегохода либо о сдаче квартиры на территории ЯНАО. Для совершения мошеннических действий злоумышленник приобретал сим-карты различных сотовых операторов для регистрации киви-кошельков и банковские карты для обналичивания денег. Когда потерпевшие переводили предоплату за приобретаемый товар либо за предоставление услуги, мужчина выключал телефон и менял сим-карту.
Сейчас проводятся мероприятия для установления всех лиц, пострадавших от мошеннических действий, а также размер причинённого им материального ущерба. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.
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