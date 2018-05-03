В ботаническом саду Калининграда зацвела сакура

В ботаническом саду Калининграда зацвела сакура и ранние сорта сирени, рассказала сотрудник сада Светлана Калинина.

В ботаническом саду сейчас можно увидеть разнообразные декоративные формы вишни мелкопильчатой и вишни короткощетинистой дальневосточного происхождения.

«Практического применения плодам сакуры нет — они чаще всего несъедобные, очень мелкие, а большинство сакур вообще не плодоносят. Цветение сакуры продолжается обычно 5-10 дней, в зависимости от погодных условий. После сакуры приглашаю на цветение сирени. Ранние ее сорта можно увидеть уже сейчас», — рассказала Калинина.

Кстати, работа сада продлена на один час: теперь он открыт для посещения с 10.00 до 20.00.