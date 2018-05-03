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В ботаническом саду Калининграда зацвела сакура
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В ботаническом саду Калининграда зацвела сакура 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В ботаническом саду Калининграда зацвела сакура и ранние сорта сирени, рассказала сотрудник сада Светлана Калинина.
В ботаническом саду сейчас можно увидеть разнообразные декоративные формы вишни мелкопильчатой и вишни короткощетинистой дальневосточного происхождения.
«Практического применения плодам сакуры нет — они чаще всего несъедобные, очень мелкие, а большинство сакур вообще не плодоносят. Цветение сакуры продолжается обычно 5-10 дней, в зависимости от погодных условий. После сакуры приглашаю на цветение сирени. Ранние ее сорта можно увидеть уже сейчас», — рассказала Калинина.
Кстати, работа сада продлена на один час: теперь он открыт для посещения с 10.00 до 20.00.
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