Свердловские власти защитили стоянки первобытных людей

В документе идет речь о пяти археологических памятниках, расположенных поблизости от озер Шарташ и Малый Шарташ: жертвенном месте «Шарташские каменные палатки», стоянках «Шарташ-I» и «Шарташ-II», «Мало-Шарташская-I» и «Мало-Шарташская-II».

Согласно приказу, охранный радиус вокруг Каменных палаток составит от 30 до 60 метров, а вокруг «Шарташа-II» (стоянка на западном берегу озера) — от 78 до 82 метров. Защитная зона «Мало-Шарташской-I» (территория на юго-западном заболоченном берегу Малого Шарташа) будет более скромной — от 27 до 48 метров.

В границах означенных зон предполагается запретить капитальное строительство, а также проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением деятельности по сохранению объекта, его отдельных элементов либо его историко-градостроительной и природной среды.

Шарташские палатки были освоены первобытным населением Урала в III тысячелетии до н. э. В I тысячелетии до н. э. на вершине шарташских скал сооружались примитивные металлургические домницы. В разные годы археологи находили на территории палаток кости животных, железные шлаки, кусочки листовой меди, фрагменты глиняной обмазки печей, керамику так называемого петрогромского типа.

На берегах озера Малый Шарташ археологи Свердловского областного краеведческого музея и Института истории и археологии УрО РАН в ходе раскопок обнаружили стоянку эпохи неолита с самыми ранними в истории Зауралья антропоморфными фигурками из глины.

Сон о Шарташе в стиле Пикассо

Стоит напомнить, что областные власти намереваются до 2020 года превратить Шарташский лесопарк в современный оздоровительный кластер. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», там планируется восстановить пешеходные дорожки, обустроить 8-километровую велотрассу, а также построить 6 детских и 3 спортивных площадки, облагородить прибрежные зоны.

Кроме того, разработчики проекта благоустройства парка собираются выделить археологические памятники в особую «историческую» зону. В нее попадут не только древние стоянки, но и останки так называемого «Александровского рва» — незавершенного гидротехнического сооружения начала XIX века, через который владельцы Березовских золотых приисков хотели осушить озеро, чтобы перебросить его воду на заводские механизмы.