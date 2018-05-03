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Фирма «Г». В Красноярском крае предприятие оштрафовали в тройном размере за огонь в лесу
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Фирма «Г». В Красноярском крае предприятие оштрафовали в тройном размере за огонь в лесу 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
В Мотыгинском районе Красноярского края предприятие заплатило штраф в тройном размере за нарушение требований противопожарной безопасности. Фирма с коротким названием «Г» занимается разработкой каменных карьеров. Ее сотрудников уличили в разведении огня в лесу для каких-то производственных нужд, притом что сейчас это категорически запрещено: в крае действует особый противопожарный режим.
Предприятие оштрафовали на 50 тыс. рублей. Однако в положенный срок фирма штраф не заплатила, и его размер был удвоен. Но и это на владельцев компании не подействовало.
К делу подключились судебные приставы и предупредили руководителей фирмы-должника, что имущество предприятия может быть арестовано, а кроме того, придется выплатить исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга. В итоге фирме пришлось заплатить штраф в уже тройном размере — 150 тыс. рублей.
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