Фирма «Г». В Красноярском крае предприятие оштрафовали в тройном размере за огонь в лесу

В Мотыгинском районе Красноярского края предприятие заплатило штраф в тройном размере за нарушение требований противопожарной безопасности. Фирма с коротким названием «Г» занимается разработкой каменных карьеров. Ее сотрудников уличили в разведении огня в лесу для каких-то производственных нужд, притом что сейчас это категорически запрещено: в крае действует особый противопожарный режим.

Предприятие оштрафовали на 50 тыс. рублей. Однако в положенный срок фирма штраф не заплатила, и его размер был удвоен. Но и это на владельцев компании не подействовало.

К делу подключились судебные приставы и предупредили руководителей фирмы-должника, что имущество предприятия может быть арестовано, а кроме того, придется выплатить исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга. В итоге фирме пришлось заплатить штраф в уже тройном размере — 150 тыс. рублей.