В Барнауле неизвестные жестко расправились с раненым котом

Раненый кот скончался во дворе многоквартирного дома в Барнауле после издевательств неизвестного.

Как пишет Barnaul22, инцидент произошел 2 мая во дворе дома №14 по улице Молодежной. Накануне кота покусала собака, и он с глубокой раной сидел возле дома. После обращения местных жителей на место приехал волонтер из приюта «Бусинка». Кота он увидел в подвале, ключи от которого ему пришлось еще долго искать у жильцов дома. Когда ему все-таки удалось открыть помещение, животное не подавало признаков жизни.

Женщина, у которой волонтер взял ключи, рассказала, что бездомное животное усыпил ветеринар. Вот только в клинике специалисты установили, что кот находится в коме, а от его головы сильно пахнет ацетоном. По всей видимости, его пытались усыпить каким-то очень негуманным способом. Эту версию подтверждают снимки, сделанные волонтером. На кадрах видно, что на голове у кота был пакет.

Несмотря на то, что кот на какое-то время пришел в себя, спасти его не удалось.

«У кота были все шансы. Но, видимо, слишком долго он был в контакте с парами ацетона», — говорят зоозащитники.

Волонтеры приюта «Бусинка» собираются написать заявление в полицию на живодера.