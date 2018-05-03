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В Барнауле неизвестные жестко расправились с раненым котом
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В Барнауле неизвестные жестко расправились с раненым котом 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Раненый кот скончался во дворе многоквартирного дома в Барнауле после издевательств неизвестного.
Как пишет Barnaul22, инцидент произошел 2 мая во дворе дома №14 по улице Молодежной. Накануне кота покусала собака, и он с глубокой раной сидел возле дома. После обращения местных жителей на место приехал волонтер из приюта «Бусинка». Кота он увидел в подвале, ключи от которого ему пришлось еще долго искать у жильцов дома. Когда ему все-таки удалось открыть помещение, животное не подавало признаков жизни.
Женщина, у которой волонтер взял ключи, рассказала, что бездомное животное усыпил ветеринар. Вот только в клинике специалисты установили, что кот находится в коме, а от его головы сильно пахнет ацетоном. По всей видимости, его пытались усыпить каким-то очень негуманным способом. Эту версию подтверждают снимки, сделанные волонтером. На кадрах видно, что на голове у кота был пакет.
Несмотря на то, что кот на какое-то время пришел в себя, спасти его не удалось.
«У кота были все шансы. Но, видимо, слишком долго он был в контакте с парами ацетона», — говорят зоозащитники.
Волонтеры приюта «Бусинка» собираются написать заявление в полицию на живодера.
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