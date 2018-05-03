Женщина отсудила полмиллиона рублей за сильно злого попугая

Жительница Орла , мечтавшая о приобретении жительница экзотичного молуккского какаду, оказалась недовольна своей покупкой. Попугай был очень злой.

Как пишут «Орловские новости», весной 2017 года орловчанка приобрела у зоокомпании «Фортуна» крупного попугая за 180 тысяч рублей. Сотрудники при передаче женщине в коробке птицы сказали, что её нельзя открывать до приезда домой, чтобы не испугать попугая.

Дома зоолюбительница обнаружила, что какаду ведёт себя агрессивно, а также неполноценен: не имеет фаланги на одном из пальцев. С такими проблемами она обратилась в зоомагазин, который доставил ей это животное.

Сотрудники предложили женщине заменить птицу с доплатой до 250 тысяч рублей, и покупательница даже согласилась.

Но через некоторое время её поставили перед фактом: замены не будет — попугай умер. Деньги женщине не вернули.

Она обратилась в суд, который оказался на её стороне, и обязал зоомагазин выплатить ей полмиллиона рублей.