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Женщина отсудила полмиллиона рублей за сильно злого попугая
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Женщина отсудила полмиллиона рублей за сильно злого попугая 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Жительница Орла, мечтавшая о приобретении жительница экзотичного молуккского какаду, оказалась недовольна своей покупкой. Попугай был очень злой.
Как пишут «Орловские новости», весной 2017 года орловчанка приобрела у зоокомпании «Фортуна» крупного попугая за 180 тысяч рублей. Сотрудники при передаче женщине в коробке птицы сказали, что её нельзя открывать до приезда домой, чтобы не испугать попугая.
Дома зоолюбительница обнаружила, что какаду ведёт себя агрессивно, а также неполноценен: не имеет фаланги на одном из пальцев. С такими проблемами она обратилась в зоомагазин, который доставил ей это животное.
Сотрудники предложили женщине заменить птицу с доплатой до 250 тысяч рублей, и покупательница даже согласилась.
Но через некоторое время её поставили перед фактом: замены не будет — попугай умер. Деньги женщине не вернули.
Она обратилась в суд, который оказался на её стороне, и обязал зоомагазин выплатить ей полмиллиона рублей.
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