Германия назначила уполномоченного по борьбе с антисемитизмом

Конечно, британским министрам, отвечающим за межнациональные отношения, куда проще списать взрыв, который произошел на севере Лондона вечером 2 мая во время празднования еврейского праздника Лаг ба-Омер, на трагическую случайность. Вот и пожарные утверждают: причиной ЧП, в котором пострадали около 30 человек, стало использование чрезмерного количества воспламеняющейся жидкости и мобильные телефоны. Дело в том, что в ходе праздника его участники по традиции разжигают костер и проводят церемонию сожжения смартфонов, из которых делают своеобразную поленницу. Вот те якобы и взорвались, заявили в Скотланд-Ярде, отказавшись расследовать это дело как теракт. Однако сайт Yeshiva World напомнил стражам порядка: нынешняя церемония сжигания телефонов как две капли воды была похожей на прошлогоднюю. Вот только тогда никаких инцидентов не было и брошенная в костер техника мирно сгорела без какого-либо «взрывного эффекта». Впрочем, нежелание британской полиции расследовать чрезвычайные происшествия с религиозным или национальным подтекстом отмечают многие члены еврейской общины Альбиона. И такая тенденция наблюдается не только в Британии.

Одним из первых заявлений, сделанных немецким уполномоченным по борьбе с антисемитизмом, стало признание «противоречивости полицейской статистики». По оценке правоохранительных органов ФРГ , более 90 процентов всех инцидентов антисемитского характера совершаются правыми радикалами. Однако Феликс Кляйн ссылается на мнение представителей еврейских общин Германии, которые считают, что главная угроза исходит вовсе не от праворадикалов.

Глава Центрального совета мусульман ФРГ Айман Мазиек приводит статистику: если до 2017 года в Берлине ежемесячно регистрировалось в среднем 70 антисемитских акций, то после 2017 года — более 100. В конце апреля канцлер Германии Ангела Меркель впервые признала наличие антисемитских настроений среди арабских мигрантов. Одну из причин этого «нового феномена», как выразилась глава немецкого правительства, она видит в притоке беженцев из мусульманских стран в Европейский союз . В итоге все еврейские детские сады, школы и общественно-религиозные учреждения Германии сегодня вынуждена защищать полиция. Не лучше обстоит дело во Франции, где, согласно официальным данным, 4700 полицейских и солдат охраняют 717 еврейских школ и синагог.

Бернар Казнев. Вот только загнать выпущенного европейскими политиками «джинна антисемитизма» обратно в бутылку Европа не в состоянии. Проблема, которую в Старом Свете давно и успешно замалчивали, сегодня приобрела необратимый характер. Европейские социологи растерянно призывают руководство ЕС найти доступ к «рассерженной и бесправной иммигрантской молодежи, из среды которой выходят совершающие убийства на почве антисемитизма преступники», но не объясняют, возможно ли это в принципе. О том, что антисемитизм превратился в «социальную болезнь», уже не стесняясь говорит министр внутренних дел Франции

Загнать выпущенного европейскими политиками «джинна антисемитизма» обратно в бутылку Европа не в состоянии

Но если с задачами по охране еврейских школ полиция в Старом Свете худо ли бедно научилась справляться, то вопрос с безопасностью членов еврейских общин (только во Франции это около 600 тысяч человек) остается нерешенным. Глава еврейской общины Марселя рекомендовал не носить кипы в публичных местах до «наступления лучших времен». С аналогичным советом выступил и президент Центрального совета евреев Германии Йозеф Шустер. Он заявил, что в больших городах ФРГ становится опасным открыто признавать себя евреем.

Какими бы мотивами не руководствовались двое молодых людей — гражданин Израиля и гражданин ФРГ, которые в середине апреля решили демонстративно пройтись по Берлину в кипах, результат акции был предсказуемым — на них напали трое неизвестных. После того как пострадавшие выложили в Интернет видео с инцидентом, немецкая полиция была вынуждена признать этот случай проявлением антисемитизма и провести расследование. Одним из нападавших, который под присмотром адвоката добровольно сдался правоохранительным органам, оказался 19-летний палестинец, живший в Сирии и бежавший в Германию. Двое других преступников — в бегах.

По данным министерства внутренних дел Франции, число случаев насилия в отношении евреев на территории страны в 2017 году выросло на 22 процента по сравнению с 2016 годом. Развязавшим террор в отношении еврейского населения Старого Света беженцам с Ближнего Востока абсолютно безразличны акции протеста против антисемитизма, прошедшие в Берлине, или уроки толерантности, которые проводят в европейских школах. По мнению главы Йозефа Шустера, в отношении этих социальных групп увещевания и денежные штрафы просто не работают. Единственное, как власти Старого Света еще способны остановить ощутивших вседозволенность радикалов, — отозвать разрешение на пребывание у тех, кто не признает западных ценностей и придерживается антисемитских взглядов. Но этот жесткий рецепт Брюссель не использует, опасаясь социального взрыва со стороны уже легализовавших свое положение в Европе мигрантов.

До тех пор пока в законодательствах европейских стран правонарушения на почве антисемитизма не будут признаны таковыми и не будут наказываться депортацией преступников (с таким предложением, кстати, выступали депутаты от консервативного блока канцлера Ангелы Меркель), ситуация лишь продолжит ухудшаться. Но если прежде взрывы, подобные тому, что случился на еврейский праздник в Лондоне, регулярно происходили в секторе Газа или арабских кварталах Иерусалима , то сегодня носители антисемитской идеологии с Ближнего Востока на легальных основаниях переместились в европейские столицы, занесенные туда мутными миграционными водами.

Совершающие антисемитские нападения преступники в большинстве своем по-прежнему могут не опасаться за свое будущее. Для любой их провокационной акции, за исключением разве что наиболее резонансных дел с тяжкими последствиями, полиция в Старом Свете подыщет простое и понятное обывателю объяснение некриминального характера, чтобы лишний раз не нервировать «еврейской проблемой» толерантных европейских политиков. Что собственно, можно предположить, и произошло в Лондоне.