В Ярославской области пропала 16-летняя девочка-подросток

Она ушла из дома в деревне Черноусово днем в субботу, 28 апреля, около 15 часов. С тех пор её местонахождение не установлено. Волонтеры организации Ярспас начали распространять ориентировки.

Приметы: рост 150-155 сантиметров, нормального телосложения, волосы рыжие, до плеч. Она была одета в черную кофту, черные теплые штаны, черный рюкзак с игрушкой.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просьба сообщить в полицию по телефону 02, 102 или по телефону 21-02-02.