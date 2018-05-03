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В Ярославской области пропала 16-летняя девочка-подросток
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В Ярославской области пропала 16-летняя девочка-подросток 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Мышкинском районе Ярославской области пропала 16-летняя Александра Федорова.
Она ушла из дома в деревне Черноусово днем в субботу, 28 апреля, около 15 часов. С тех пор её местонахождение не установлено. Волонтеры организации Ярспас начали распространять ориентировки.
Приметы: рост 150-155 сантиметров, нормального телосложения, волосы рыжие, до плеч. Она была одета в черную кофту, черные теплые штаны, черный рюкзак с игрушкой.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просьба сообщить в полицию по телефону 02, 102 или по телефону 21-02-02.
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