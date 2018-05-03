Блогер Вячеслав Максюта: Двигайтесь больше!

При наличии у меня 13 межпозвоночных грыж врачи рекомендуют отставить железки в сторону и жить без излишних нагрузок.

Но, если бы я следовал общим рекомендациям, а не своему опыту, то скорее всего уже развалился по частям. Двигайтесь больше, и здоровье всегда будет в порядке.

Вчера заехал в гости к своему знакомому в Кафе «Лазурный» на Кумыске. Очень приятный человек во всех отношениях. Если о ком-то говорит, то только хорошими словами. Так вот он мне рассказал свою историю.

Он много болел, реагировал на перемену погоды, был высокий сахар в крови…

А теперь каждое утро гуляет по 15-20 км по Кумысной поляне, независимо от погоды. Сбросил он 7 кг, сахар пришёл в норму, энергии хоть отбавляй и дела пошли в гору.

Слушал я его и радовался за человека. А как можно не радоваться за человека, когда у него всё хорошо. Ведь счастливые люди могут сделать и других счастливыми.

Живите полной жизнью, только так она будет у вас ещё полней и интересней. И не забывайте про физические упражнения!