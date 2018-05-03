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Блогер Вячеслав Максюта: Двигайтесь больше!
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Блогер Вячеслав Максюта: Двигайтесь больше! 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
При наличии у меня 13 межпозвоночных грыж врачи рекомендуют отставить железки в сторону и жить без излишних нагрузок.
Но, если бы я следовал общим рекомендациям, а не своему опыту, то скорее всего уже развалился по частям. Двигайтесь больше, и здоровье всегда будет в порядке.
Вчера заехал в гости к своему знакомому в Кафе «Лазурный» на Кумыске. Очень приятный человек во всех отношениях. Если о ком-то говорит, то только хорошими словами. Так вот он мне рассказал свою историю.
Он много болел, реагировал на перемену погоды, был высокий сахар в крови…
А теперь каждое утро гуляет по 15-20 км по Кумысной поляне, независимо от погоды. Сбросил он 7 кг, сахар пришёл в норму, энергии хоть отбавляй и дела пошли в гору.
Слушал я его и радовался за человека. А как можно не радоваться за человека, когда у него всё хорошо. Ведь счастливые люди могут сделать и других счастливыми.
Живите полной жизнью, только так она будет у вас ещё полней и интересней. И не забывайте про физические упражнения!
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