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Тематические карты «Тройка» и брелоки с ее функционалом выпустят к ЧМ-2018
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Тематические карты «Тройка» и брелоки с ее функционалом выпустят к ЧМ-2018 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Карты украсят изображением российского триколора и футбольным мячом, залетевшим в сетку.
Посвященные чемпионату мира по футболу 2018 года транспортные карты «Тройка» и брелоки с ее функционалом поступят в продажу в кассы Московского метрополитена.
Посвященные мировому первенству брелоки будут продаваться с начала мая на стойках «Живое общения» и в сувенирных магазинах на станциях метро «Трубная» и «Маяковская». Тираж сувениров составит две тысячи штук, передает агентство городских новостей «Москва».
Ранее стало известно, что с июня жители столицы смогут оплатить поездку на аэроэкспрессах с помощью брелока с функцией транспортной карты «Тройка». Для оплаты проезда карту необходимо поднести к считывателю на турникетах аэроэкспресса.
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