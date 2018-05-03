Ямальские энергетики поделились секретами безопасного производства

Акционерное общество «Ямалкоммунэнерго» — крупнейший поставщик энергетических ресурсов в Ямало-Ненецком автономном округе . Сейчас в «Ямалкоммунэнерго» трудиться больше 5 тыс. сотрудников. По информации руководителя службы охраны труда и техники безопасности филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в г. Губкинский Андрея Каменца на производстве утверждены и реализуются мероприятия по улучшению условий труда, предупреждению и недопущению травматизма на производстве, привлечению персонала к активному участию в деятельности по охране труда. Благодаря этому общее число инцидентов на опасных производственных объектах не превышает 0,03%. В основном — лёгкие повреждения из-за не соблюдения персональной техники безопасности, халатное отношение к себе. Как заметил Андрей Каменец, в последние годы данный коэффициент постепенно снижается.

Главная причина благоприятной статистики отношения руководства «Ямалкоммунэнерго» к правилам безопасности. Забота о серьёзном отношении сотрудников к технике безопасности не ограничивается лекциями и подписью во все возможных журналах с циркулярами. Руководители службы охраны труда постоянно взаимодействую через сотрудников своей службы с работниками производства.

Серьёзное внимание уделяется ежегодным медицинским и психиатрическим осмотрам для всех работников. Раз в полгода начальство и работники сдают экзамен на знание правил безопасности, инструкций и умение оказывать первую помощь пострадавшему товарищу. Персонал участков водоотведения и водоснабжения проходит обязательную вакцинацию от вирусного гепатита А. Для комфортной работы постоянно приобретаются смывающие, обезвреживающие защитные средства (мыло, крема). Также каждый отдел оснащён медицинскими аптечками.

Идея безопасного производства не жизнеспособна без поддержки здоровья сотрудников и качественной спецодежды. Поэтому «Ямалкоммунэнерго» организуют физкультурно-оздоровительные мероприятия для работников компании. Это производственная гимнастика, посещение плавательного бассейна, занятия в тренажерном зале. Для защиты рабочих от неблагоприятных условий предприятие обеспечивает их комфортной спецодеждой.

Компания позаботилась о заказе разных видов спецодежды, в зависимости от условий работы на производственных площадках, и времени года. В соответствии с четвертым особым климатическим поясом, зимняя одежда изготавливается из трехслойного утеплителя и дополнительно в комплекте идет жилет.

Костюмы в обязательном порядке дополняются специальной рабочей обувью — резиновой, валяной или кожаной, что обеспечивает защиту от температурных, токовых и механических воздействий. Обувь исключительно из натуральной кожи и натурального меха. В такой одежде многочисленные риски получения производственных травм сводятся к минимуму, значит, здоровье сотрудников под надежной защитой.

Уже в этом году работники предприятия смогут поделиться своим мнение о комфортности спецодежды в специальной анкете. Результаты анкетирования помогут выявить слабые стороны костюмов в процессе эксплуатации.

Техника безопасности прежде всего

Источник фотографий: пресс-служба АО «Ямалкоммунэнерго»