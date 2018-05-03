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Многодетным семьям напомнили о льготе по транспортному налогу
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Многодетным семьям напомнили о льготе по транспортному налогу 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В Орловской области с этого года к налоговым льготам для семей, имеющих статус многодетной, прибавилась еще одна, сообщает пресс-служба региональной УФНС.
При исчислении транспортного налога за 2017 год в отношении легковых автомобилей и автобусов с мощностью двигателя не более 150 л.с., зарегистрированных на одного из родителей в многодетной семье, имеющей пять и более детей, применяется налоговая ставка в размере 50% от установленной.
Пониженные ставки применялись ранее только в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя не более 100 л.с., мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя не более 40 лошадиных сил.
Гражданам, желающим воспользоваться льготой, необходимо подать заявление о предоставлении льготы в любую налоговую инспекцию области лично, по почте или через Личный кабинет. С направлением заявления налогоплательщики вправе представить документы, подтверждающие право на налоговую льготу.
Напомним, что с 01.01.2018 года заявление о предоставлении льготы подается по утвержденной приказом ФНС России от 14.11.2017 №ММВ-7-21/897@ форме.
Подробную информацию об установленных налоговых льготах и ставках по транспортному налогу в Орловской области можно узнать с помощью Интернет-сервиса ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
Сообщение Многодетным семьям напомнили о льготе по транспортному налогу появились сначала на РИА 57.
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