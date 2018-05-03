Многодетным семьям напомнили о льготе по транспортному налогу

Орловской области с этого года к налоговым льготам для семей, имеющих статус многодетной, прибавилась еще одна, сообщает пресс-служба региональной УФНС.

При исчислении транспортного налога за 2017 год в отношении легковых автомобилей и автобусов с мощностью двигателя не более 150 л.с., зарегистрированных на одного из родителей в многодетной семье, имеющей пять и более детей, применяется налоговая ставка в размере 50% от установленной.

Пониженные ставки применялись ранее только в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя не более 100 л.с., мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя не более 40 лошадиных сил.

Гражданам, желающим воспользоваться льготой, необходимо подать заявление о предоставлении льготы в любую налоговую инспекцию области лично, по почте или через Личный кабинет. С направлением заявления налогоплательщики вправе представить документы, подтверждающие право на налоговую льготу.

Напомним, что с 01.01.2018 года заявление о предоставлении льготы подается по утвержденной приказом ФНС России от 14.11.2017 №ММВ-7-21/897@ форме.

Подробную информацию об установленных налоговых льготах и ставках по транспортному налогу в Орловской области можно узнать с помощью Интернет-сервиса ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».